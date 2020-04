PARTAGER La FMSAR appuie les autoentrepreneurs

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) et par-delà ses membres apporte un soutien financier aux auto-entrepreneurs, indique un communiqué de la FMSAR.

Ce dispositif de soutien financier a été validé par le Comité de Veille Économique (CVE) tenu le 20 avril 2020 et sera acté à travers la mise en place d’une convention entre l’État, la FMSAR et la Caisse Centrale de Garantie, relève la même source.

Ainsi, les auto-entrepreneurs pourront bénéficier auprès des banques de crédits sur trois ans pouvant atteindre 15.000 dirhams dont les intérêts seront totalement pris en charge par le secteur de l’assurance. Ce dernier contribuera, en outre, pour un montant de 100 millions de dirhams au mécanisme de garantie mis en place par l’Etat, à travers la Caisse Centrale de Garantie.

Ce dispositif permettra aux auto-entrepreneurs qui en font la demande de faire face aux perturbations induites par le Covid-19, précise le communiqué.

Et de rappeler que la FMSAR a contribué massivement sous forme de dons au Fonds Covid aussi bien directement que par le biais de ses membres et a mis en place des mesures en direction des assurés et des agents et courtiers d’assurance.

LNT avec CdP