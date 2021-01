Conformément aux dispositions de ses Statuts et de son Règlement Intérieur, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a coopté, aujourd’hui 15 janvier 2021, la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) en tant que Fédération Sectorielle Statutaire Externe, annonce un communiqué du patronat. À ce titre, la FMIIP disposera d’un siège au Conseil d’Administration de la CGEM.

Cette fédération représentera les entreprises opérant dans l’industrie et l’innovation pharmaceutiques au Maroc, un secteur stratégique, à fort potentiel tant sur le marché national qu’international et connaissant, depuis quelques années, un essor important. L’industrie et l’innovation pharmaceutiques sont également appelées à jouer un rôle majeur pour accompagner le développement du système national de santé, notamment au vu des enjeux actuels et futurs.

“Nous nous réjouissons de rejoindre la CGEM en tant que Fédération Statutaire et sommes ravis du travail de concertation mené en amont par la Présidence de la Confédération avec toutes les parties prenantes du secteur, en vue de créer l’espace adéquat pour la définition et le déploiement d’une stratégie à même de renforcer le développement d’une industrie pharmaceutique nationale forte et innovante” souligne M. Ali SEDRATI, Président de la FMIIP.

La cooptation de la FMIIP fait suite à la décision du Conseil d’Administration de la CGEM, en date du 24 septembre 2020, lors duquel les Administrateurs ont pris acte des critères d’identification d’une activité sectorielle représentée au sein de la Confédération, à savoir le poids et les perspectives de développement de celle-ci, la cohérence avec les objectifs stratégiques du pays et le degré de maturité de la représentation sectorielle. Les Administrateurs de la CGEM ont mandaté M. Chakib ALJ, Président de la Confédération, pour finaliser la mise en place de structures représentatives de secteurs économiques.

LNT avec CdP

