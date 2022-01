Toute vision relative aux médias ne prenant pas en considération la presse régionale serait sans perspective, ont estimé les participants à l’Assemblée Générale constitutive de la section Fès-Meknès de la Fédération Marocaine des Éditeurs de Journaux (FMEJ).

Dans un communiqué final, sanctionnant les travaux de cette assemblée tenue, vendredi, en présence du président de la FMEJ, Noureddine Miftah, les participants ont souligné que l’intégration de la presse de proximité est tributaire de la solidarité et de l’implication des acteurs des médias régionaux qui sont appelés plus que jamais à fédérer leurs efforts pour contribuer au développement du secteur de la presse.

Ils ont, à cette occasion, débattu des initiatives en cours de mise en place au niveau institutionnel et professionnel pour examiner l’avenir de la presse marocaine. Les participants ont, en outre, déploré la situation économique des entreprises de la presse régionale, qui affecte les conditions sociales des employés du secteur et le rôle que cette presse devrait jouer dans le développement local. Ils ont, de même, regretté la situation dont pâtit la région de Fès-Meknès au passé historique, cultuel et culturel ancestral, en ce sens qu’elle ne dispose pas d’une presse locale digne de son passé glorieux.

Les participants, dont des membres du Conseil fédéral, des présidents des sections régionales existantes, et des représentants des établissements de presse de la région Fès-Meknès, se sont félicités, par ailleurs, du lancement partenariat conclu lors de la rencontre d’Agadir entre la FMEJ et l’Association des Régions du Maroc, appelant les acteurs de la région de Fès-Meknès à œuvrer pour un partenariat productif avec la presse locale.

La Fédération a procédé à la création de sa nouvelle représentation régionale au niveau de Fès-Meknès, la huitième section du genre à travers le Royaume. Cette assemblée générale constitutive a été marquée par l’élection de Youssef Essouhi au poste de président de la section Fès-Meknès de la FMEJ.

LNT avec MAP

