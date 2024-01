Depuis 2021, la startup tunisienne Fininfo Solutions s’est étendue au Maroc, établissant une filiale à Casablanca nommée Finsof. Cette nouvelle entité, fondée en collaboration avec d’importants partenaires locaux, se consacre au développement et à la commercialisation d’une suite logicielle de gestion. Cette suite offre des fonctionnalités clés pour les domaines de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.

Fininfo Solutions fournit un accompagnement complet à ses clients, allant de l’évolution stratégique à l’implémentation technologique. Pour cela, l’entreprise met à disposition des clients des technologues et des spécialistes de la digitalisation, couvrant divers aspects comme la maîtrise d’ouvrage (MOA), la maîtrise d’œuvre (MOE), l’assurance qualité (QA), etc.

Ce mardi 16 janvier 2024, la direction de Fininfo Solutions et ses partenaires locaux ont réuni des représentants des institutions financières et bancaires marocaines, pour leur présenter la dernière version de leurs logiciels, leurs nouveautés ainsi que leurs projets à venir. Une présentation d’autant plus d’actualité que le secteur financier marocain est à l’aune de grandes nouveautés, comme la mise en place du marché à terme.

« Nous comptons nous installer au Maroc pour de bon », a d’emblée déclaré le CEO du groupe, Mohamed Farès Shili. En tant que fintech spécialisée dans l’édition de solutions dédiées au marché financier, Fininfo apporte comme valeur ajoutée, en premier lieu, la mise en conformité avec le marché de ses solutions en amont, a-t-il expliqué. Elle assure également une veille réglementaire post-installation, à travers par exemple un appel à des cabinets de conseil, pour que « notre solution soit toujours à jour ». Et de poursuivre que contrairement aux autres solutions sur le marché, celle de Fininfo gère le financier et le non-financier à part, pour plus de facilité du côté client.

Pour ce qui est de la gestion des marchés à terme, la direction de Fininfo a assuré aux financiers présents que la solution va « vraiment suivre la tendance du marché marocain en commençant par le futur sur indices ». Et de garantir que « le marché à terme sera plug-and-play pour nos futurs clients », nécessitant simplement « l’ajustement des interfaces techniques », et « garantissant la veille et les spécificités marché ».

De manière plus globale, les projets de développement de Fininfo s’appuient fortement sur les nouvelles technologies : « Avec l’IA, nous pouvons avancer sur plusieurs secteurs, opérer plusieurs modifications directement via cette solution, qui apporte aujourd’hui une très grande valeur ajoutée », explique-t-on. De même, la société œuvre au développement d’un service émetteurs basé sur la blockchain.

Et le président de Fininfo de conclure en mentionnant les « users clubs », rendez-vous régulièrement organisés par Fininfo et qui permettent à ses clients d’échanger régulièrement avec la direction sur leur solution logicielle, garantissant plus de réactivité et d’agilité face à leurs demandes.

SB

