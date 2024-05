La ville de Casablanca abrite le 15 mai prochain le « Forum International de l’Industrie Halieutique au Maroc » sous le thème « Collaboration pour la Durabilité : Perspectives Croisées de la Recherche, de l’aménagement, et du Secteur Privé ». Cet événement réunira les principaux acteurs de l’industrie halieutique, des représentants gouvernementaux, des chercheurs, des entreprises du secteur privé et des partenaires internationaux afin d’explorer les voies de la durabilité dans le secteur halieutique.

Pour l’organisation, cette édition 2024 du Forum vise à partager les progrès réalisés par le Maroc et d’autres pays dans l’exploitation responsable et la préservation des ressources marines, afin de créer une plateforme dynamique où les acteurs publics et privés ainsi que les partenaires internationaux pourront échanger les meilleures expériences et connaissances nécessaires pour relever les défis de la durabilité et forger des solutions innovantes : ‘‘ L’objectif principal de cette conférence est de partager les expériences et proposer des solutions innovantes pour renforcer la durabilité de l’industrie halieutique, dans ses 3 dimensions économique, sociale et environnementale, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits de la mer…Un rendez-vous durant lequel toutes les parties prenantes pourront échanger et collaborer. Le Forum sera également un moment devant leur permettre de s’inspirer mutuellement et de s’engager pour faire du secteur halieutique marocain un exemple de performance durable’’, dit-on auprès des organisateurs.

Les travaux du forum verront la participation du ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki, du président de la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) Hassan Sentissi El Idrissi, la SG du ministère du département de la Pêche maritime Mme Zakia Driouech. Ils seront accompagnés de panelistes nationaux et internationaux venant de l’Arabie Saoudite, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Cote d’Ivoire, Sénégal) pour partager leurs expériences dans le domaine de l’industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche.

L’événement sera rythmé par la participation d’environ 20 panélistes et l’organisation de près de cinquante rencontres B2B. Plusieurs panels abordant diverses thématiques en la matière enrichiront le programme.

H.Z

