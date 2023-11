La Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, vient de publier son rapport d’activité au titre de l’année 2022.

Ce rapport, scindé en trois grandes parties, met en avant la résilience de l’économie marocaine dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et l’intensification des pressions inflationnistes. La première partie intitulée « DTFE en bref » jette la lumière sur les missions de la direction, son organisation, son capital humain ainsi que les chiffres clés de l’année notamment la croissance économique, le solde budgétaire et la dette du Trésor.

Dans une deuxième partie, la DTFE rappelle les temps forts ayant marqué l’année 2022 notamment la résilience de l’économie marocaine dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et l’intensification des pressions inflationnistes, la résilience face à la dégradation des termes de l’échange au niveau des comptes extérieurs, ainsi que le cadrage budgétaire et le suivi régulier de l’exécution de la loi des finances. La troisième partie « évènements » met le point sur la place du Royaume en tant que pays hôte de plusieurs évènements d’envergure internationale, dont l’assemblée annuelle de la BERD et l’assemblée générale du Fonds Africa 50, et braque les projecteurs également sur le rôle de la DTFE lors des rencontres et des réunions officielles.

