Il est vrai que cette chronique aurait pu se nommer « La Dream Team by Nas », au vu du nombre de Marocains dans ce onze type de la sélection africaine. Mais vous pouvez nous croire, c’est bel et bien la Confédération Africaine de Football qui a fait cette équipe, et ce qui nous a interpellé c’est qu’il y a 3 Marocains, oui 3 Marocains…

Allons décortiquer cette équipe…

Gardien de but :

André Onana ( Ajax Amsterdam)

Avec la saison exceptionnelle d’Edouard Mendy à Rennes puis à Chelsea, c’est un poste où il peut y avoir discussion.

Le portier Sénegamais a qualifié les Bretons pour la première fois en Champions League, et a réalisé plusieurs clean sheets avec les Londoniens, il mérite plus sa place que le gardien de but Amsterdamois.

Défenseurs :

Achraf Hakimi (Inter Milan)

Ce choix par contre est indiscutable! Le défenseur Interiste est entrain de réaliser une excellente saison à Milan, tant au niveau des statistiques que du contenu.

Il se fond très bien dans le 3-5-2 d’Antonio Conté, où il va de loin pour adresser des caviars à Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

Le coach Vahid l’a replacé plus haut en attaquant droit, même si on pense que son vrai poste est défenseur droit pour mettre en avant sa vitesse et sa précussion.

Kalidou Koulibaly ( Naples SSC)

C’est l’un des meilleurs défenseurs du vieux continent ! Il est courtisé par les plus grands cadors Européens, notamment Manchester United et Liverpool. Ils auraient dû l’acheter au vu de leur nombre de blessés. Un choix indiscutable dans cette Dream Team.

Nayef Aguerd ( Rennes)

C’est la grosse surprise de cette Dream Team! Il est vrai qu’on l’aurait choisi nous à la rédaction, mais de là à ce que l’ancien joueur du FUS soit sélectionné par la CAF…

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le défenseur central du Stade Rennais est certainement notre coup de cœur de cette saison. Sens de l’anticipation, facile balle au pied, et en plus il marque souvent de la tête, c’est le futur Mehdi Benatia !

Ali Maaloul ( Al Ahly)

Un triplé avec le club du Caire… la place du seul Tunisien de cette Dream Team est justifiée! Il a fait une saison exceptionnelle avec Al Ahly en dominant cette Champions League Africaine de la tête au pied…

Milieux de terrain :

Idrissa Gueye (PSG)

Il a fait une bonne saison, mais de là à le mettre dans la Dream Team… la question se pose vraiment…

Un joueur comme Thomas Partey en milieu défensif aurait plus sa place que le Parisien…

Hakim Ziyech ( Chelsea)

Le meilleur joueur Africain est le meneur de jeu de cette Dream Team, sa patte gauche n’a pas d’égal.

Son transfert à Chelsea cette saison va lui faire passer un cap; c’est la première fois de l’histoire du football marocain, qu’on a un joueur offensif dans un top club européen, et ce pour notre plus grand plaisir…

Riyad Mahrez ( Manchester City)

Tactiquement sa place est sur les côtés, où sa capacité de débordement est bien au-dessus de la moyenne. Le meilleur joueur Algérien n’a pas le même profil que « Hakim the Dream », il est plus dans la percussion, et le dribble, alors que le Marocain est plus un buteur et passeur décisif…

Attaquants :

Sadio Mané ( Liverpool)

Il est sorti énervé lors de son remplacement par Mohamed Salah lors de la victoire ( 0-7) face à Crystal Palace, ce samedi, mais n’empêche…C’est un joueur exceptionnel , qui mérite amplement sa place dans cette Dream Team…

Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal)

Un joueur comme Youssef En nesery fait une meilleure saison que le Gabonais, ce n’est pas du chauvinisme. Il aurait plus mérité sa place à la pointe de l’attaque. Ce n’est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques et le rendement du joueur en Champions League qui parlent… (4 buts), alors que le meilleur buteur Neymar Jr est à 6…

Mohamed Salah ( Liverpool)

Le pharaon est indiscutable dans cette Dream Team! Il est au-dessus du lot et on salive à l’idée d’imaginer sa complicité avec Hakim Ziyech.

Un vrai régal !

Cette équipe est certes offensive mais très équilibrée contrairement à la Dream Team FIFA All Times…

Un réel plaisir de voir 3 Marocains dans cette Dream Team, le pays le plus représenté, de quoi nourrir de réels espoirs pour les prochaines échéances en coupe d’Afrique et en Coupe du Monde…

Nas