La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur l’économie mondiale et a démontré l’importance de la chaine logistique dans l’activité économique. Durant le confinement, plusieurs entreprises ont observé des difficultés dans la gestion des stocks et des ressources. Il est à rappeler que le secteur du transport et de la logistique au Maroc contribue à hauteur de 6% au PIB, génère 15% des recettes fiscales pour l’Etat, compte plus de 100 000 entreprises et emploie plus de 300 000 personnes. Cette crise a mis en évidence les vulnérabilités dans la chaîne logistique et a permis aux entreprises de tirer plusieurs enseignements pour repenser leur gestion de la chaine logistique. Parmi ces enseignements, l’urgence de digitaliser la supply chain. La digitalisation est aujourd’hui indispensable pour que les entreprises puissent être efficace et flexible, et puissent améliorer l’expérience client.

En effet, la transformation digitale assure un maximum de visibilité, que ce soit sur le stock de marchandises, les véhicules déployés, les livreurs sur la route, etc. La digitalisation a également joué un rôle important pour éviter les échanges physiques entre les personnels des entreprises de transport, les conducteurs et les clients. L’utilisation du papier étant un principe fondamental dans le secteur impliquant une grande proximité entre les acteurs et posant de vrais problèmes sanitaires au temps de la distanciation sociale, plusieurs entreprises ont procédé à la dématérialisation de ce processus pour pouvoir continuer d’assurer leur activité sans mettre en danger leurs employés et engendrer ainsi des frais supplémentaire. En effet, la Covid-19 a imposé aux acteurs logistiques de systématiser la livraison sans contact. Portés par un secteur e-commerce qui connait une énorme croissance, les métiers du transport se sont appuyés sur le digital pour gérer des volumes croissants de colis, en toute sécurité. Si le confinement était une épreuve difficile pour les citoyens du monde entier, il a été une aubaine pour le marché du e-commerce qui a enregistré une forte croissance dans le monde entier et le Maroc ne sort pas du lot. Des millions de colis ont été expédiés aux Marocains, dans les secteurs de l’alimentation, la mode et de l’habillement, de la beauté et de la santé, ainsi que celui des produits techniques.

Cette forte croissance des achats en ligne, demande aujourd’hui aux acteurs logistiques et aux transporteurs une organisation logistique optimisée et une dématérialisation de leurs process. Il est à rappeler que le digital a assuré la continuité des activités économiques et maintenu les liens entre les entreprises et les consommateurs. Un lien qui a également été assuré par les plateformes d’achat en ligne mais aussi les plateformes de livraison. Une chose est sûre, c’est que la composante numérique devrait être une partie intégrante dans les plans de développement et de relance économique post-covid dans tous les secteurs.

