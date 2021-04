La fonction achats a connu ces dernières années une énorme transformation et gagné en maturité. A l’instar des autres services, la fonction « Achat » n’échappe pas à la révolution digitale des entreprises.

Lors d’un webinaire autour de la dématérialisation des achats, animé par Omar Tantaoui El Araki, Directeur Solutions Applicatives d’Intelcia IT Solutions, et avec comme invité d’honneur Habib Adnan, Directeur des Systèmes d’Informations de la Lydec, Intelcia IT Solutions et Lydec ont partagé leur expérience de la digitalisation de cette fonction cruciale pour les grandes entreprises publiques et privées.

Pour Lydec, qui s’est lancée dans ce processus depuis près de deux ans, la digitalisation de ses process d’achats a permis d’améliorer la collaboration aussi bien en interne, avec les autres fonctions, qu’en externe.

« Le principal objectif de la transformation digitale des achats est de construire une relation durable, win-win avec toutes les parties prenantes. La finalité de cette transformation n’est donc pas seulement d’outiller un processus, mais aussi de générer de la plus-value pour l’ensemble des opérateurs et acteurs. Dans ce sens, les différents avantages des outils de dématérialisation (simplification, maîtrise de la chaîne de la valeur, compétitivité, …) permettent une meilleure interaction, une création de valeurs pour tous », explique Habib Adnan.

Le Portail Achats Intelcia, est un autre exemple de cette transformation digital. Inspiré des règles strictes des marchés publics en matière de sécurité et d’intégrité des plis, il est à ce jour le seul outil sur le marché qui utilise les mécanismes de chiffrement et de cryptage des offres les plus avancées.

« L’objectif de cet outil est de simplifier un processus lourd en interne et même visà-vis de l’externe. Avec le Portail Achats, l’acheteur se concentre sur son cœur de métier pour apporter de la valeur à l’entreprise. De même, le fournisseur se concentre sur sa proposition de valeur pendant que l’outil le soulage des aspects administratifs », explique M. Tantaoui.

Adoptée par de nombreuses entreprises publiques et privées, cette solution s’est peu à peu généralisée à un grand nombre d’entreprises dans le secteur privé. Pour Lydec, qui a implémenté la solution Portail Achats, M. Adnan explique que l’outil est orienté usage. « Il

nous a surtout permis d’accroître la transparence de notre processus d’achats vis-à-vis de nos partenaires, et de garder une certaine traçabilité envers le back office et de construire une confiance et un partenariat durable avec les fournisseurs qui n’ont pas besoin, à chaque consultation, de se présenter ou de fournir leur documentation administrative ».

AL

Partagez cet article :