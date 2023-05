La célébration le 16 mai du 67ème anniversaire de la création de la Direction Générale de Sûreté Nationale (DGSN) est toujours une occasion pour évoquer les réalisations et les sacrifices incommensurables des policiers et des policières au service de la patrie et des citoyens. Des efforts sans relâche en faveur de la consécration des mécanismes de gouvernance sécuritaire, la moralisation du service public et le renforcement de la police de proximité.

C’est ainsi que la DGSN s’est attachée en 2022 à honorer pleinement et efficacement son engagement en faveur de la protection des personnes et des biens, dans une action toujours respectueuse des institutions, poursuivant, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le chantier de modernisation des prestations et des infrastructures sécuritaires tout en veillant à renforcer le sentiment de sécurité et à livrer une lutte sans répit contre la criminalité, outre la gestion judicieuse des carrières de manière à motiver les combattants du crime.

L’année 2022 a été aussi marquée par le suivi de la levée progressive des mesures de restriction face à l’épidémie du Covid-19 ainsi que la poursuite des efforts de modernisation des infrastructures pour une amélioration palpable des prestations administratives fournies aux citoyens et aux résidents étrangers au Maroc, notamment les documents d’identité nationales, les titres de séjour ou encore les attestations administratives. À cela s’ajoutent, la reprise à un rythmé avancé de la délivrance et généralisation de la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) délivrée à tous les nationaux sans condition liée à l’âge et qui leur permet de bénéficier en présentiel de services d’identification, ou en ligne en utilisant la plateforme » Tiers de confiance national » et l’espace » identité numérique » , développé par la DGSN.

La plateforme » Tiers de confiance national » , basée sur la CNIE, est un mécanisme d’information développé par les services techniques de la DGSN pour faciliter l’accès des citoyens aux différents services fournis par les secteurs public et privé, de manière à protéger les données à caractère personnel, et permet au titulaire de cette nouvelle carte de s’identifier et de vérifier son identité et son utilisation dans les différentes opérations administratives et bancaires de façon instantanée, automatique et sécurisée auprès des prestataires de services, que ce soit en présence physique en utilisant la carte dotée d’une puce électronique, ou en ligne grâce au système » Identité numérique » .

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés à travers cette plateforme de services informatiques, les services de la DGSN ont développé l’application d’information » Mon identité numérique » , téléchargeable sur les systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés au niveau national, et permettant à tous les citoyens de créer, surveiller et exploiter leur identité au sein de l’espace numérique de manière sûre et personnelle, à partir des données contenues dans la Carte nationale d’identité électronique. Cette application a été également renforcée par le lancement du portail numérique www.identitenumerique.ma qui permet aux citoyens de bénéficier des services d’identité numérique facilement et sans avoir à télécharger l’application sur les téléphones mobiles.

Toujours sur ce registre, il convient de noter que la DGSN, dans un souci de proximité et aussi l’objectif de généraliser la CNIE, a procédé en 2022 à la création d’un nouveau centre de proximité dédié à l’enregistrement des données d’identification des citoyens à la ville de Tahla, outre le projet de construction d’un autre centre dans la région de Driouch, ou encore le démarrage, pour la première fois, de l’exploitation de 27 unités mobiles de délivrance de la carte nationale d’identité électronique. Il s’agit de véhicules dont chacune est équipée de deux plateformes pour enregistrer les données d’identification des citoyens au profit de la population des régions éloignées et des zones montagneuses à Tinghir, Zagora, Al Hoceima, Ouarzazate, Al Haouz et Errachidia. Le nombre total des bénéficiaires de ce service mobile a atteint 164.978 personnes.

L’année 2022 a été marquée par la poursuite de la réponse rapide et instantanée aux demandes des citoyens pour l’obtention de documents d’identification électroniques et administratifs et de titres de séjour pour étrangers. Les chiffres sont parlants : Un total de 4.314.893 cartes nationales d’identité électronique de nouvelle génération ont été délivrées dont 3.163.322 produites au centre de Rabat et 1.151.571 cartes émises au centre supplémentaire créé à Marrakech dans le cadre de la politique de proximité avec les citoyens.

À cela s’ajoutent, 455.981 cartes nationales d’identité électronique émises au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, dont 1.701 délivrées aux enfants mineurs. Il s’agit également de 1.463.690 fiches anthropométriques, 38.813 certificats de séjour pour les étrangers, 12.273 visas d’accès au territoire national et 2.365 permis de séjour exceptionnels de nouvelle génération.

Et pour renforcer la police de proximité de la ville de Casablanca, la DGSN a inauguré au cours de cette année-là un » Poste central de Commandement et de Coordination » , une structure intégrée qui vise à accompagner la fluidité du transport et de la circulation au sein de ce pôle économique et urbain, et aussi répondre à la fois aux appels de secours sur la ligne 19 et gérer les interventions de la police sur la voie publique dans le cadre d’un espace informatisé, opérationnel, unifié et intégré.

À noter également la création à Fès et à Rabat de deux nouvelles brigades de déminage spécialisées dans le démantèlement des explosifs. Dotées de véhicules de haute technologie, de robots et d’outils considérés comme le nec plus ultra en matière de surveillance et de traitement des objets explosifs à distance, ces brigades devraient renforcer des brigades de même type créées au niveau de plusieurs villes marocaines.

Sur le plan de la lutte contre la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité, la DGSN a entamé, au cours de cette année, la mise en œuvre du programme périodique de la Stratégie de sécurité 2022-2026, qui table sur le renforcement des structures de lutte contre la criminalité, le développement des laboratoires de la police scientifique et technique et le recours systématique aux mécanismes d’instruction pénale et d’appui technique dans les différentes enquêtes.

Cette stratégie vise aussi à consacrer la dimension des droits de l’Homme dans la fonction policière, y compris les procédures de garde à vue et de surveillance dans les lieux de détention, en plus de la consolidation de la coordination et de la coopération avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) concernant les affaires très complexes.

S’agissant de la lutte contre les réseaux spécialisés dans la migration clandestine transfrontalière, les efforts de la Sûreté nationale ont été couronnés cette année-là par l’arrestation de 32.733 candidats, dont 28.146 étrangers de différentes nationalités, le démantèlement de 92 réseaux criminels et l’interpellation de 566 organisateurs et intermédiaires, soit une augmentation de plus de 36% en comparaison avec 2021, outre l’interpellation de 415 organisateurs de l’immigration illégale.

Il a été aussi procédé à la saisie de 832 faux documents de voyage ou pièces d’identité, de 193 embarcations, de 156 moteurs marins et de 61 véhicules utilisés dans l’organisation des opérations de migration.

Sur le registre de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et l’apologie des actes terroristes, la BNPJ a déféré 20 individus devant le parquet compétent, enregistrant ainsi un recul de 23% par rapport à l’année précédente, sans compter les cellules terroristes démantelées par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la DGST (Direction générale de la surveillance du territoire).

Dans le domaine de la gouvernance sécuritaire et de la modernisation du service public de police, l’année 2022 a été marquée par l’adoption par la DGSN d’une nouvelle identité visuelle, permettant de distinguer le parc auto de sécurité du reste des véhicules et voitures et de faciliter la mission de maintien de la sécurité de la nation et des citoyens ainsi que l’identification et le contact par les personnes qui demandent de l’aide et une intervention sur la voie publique. Cette nouvelle identité visuelle, qui a été adoptée en concertation avec les services de police de terrain, se caractérise par une peinture et des spécifications visuelles et représentatives, avec le logo de la sûreté nationale aux couleurs rouge et vert placé à l’avant et sur les portes latérales des véhicules et des motocycles neufs, adossé au drapeau national et au numéro 19 pour la réception des appels de secours des citoyens. Une distinction a été faite dans le cadre de cette nouvelle identité visuelle entre les véhicules de la sûreté publique et de la police de secours, qui sont de couleur blanche, et ceux des groupes d’intervention régulière, qui sont de couleur bleue.

Des efforts et tant d’autres actions et prouesses qui visent à tirer vers le haut la performance de la police nationale face à la criminalité dans tous ses états, nationale et transnationale et aussi à améliorer les prestations fournies aux citoyens. D’où, l’importance de la célébration de cet anniversaire de la DGSN pour évoquer les réalisations à son actif ainsi que les grands défis sécuritaires posés dans le monde.

