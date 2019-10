PARTAGER La DEPF publie son Rapport Economique et Financier accompagnant le PLF 2020

La Direction des Etudes et Prévisions Financières (DEPF) du ministère de l’Economie et des Finances vient de publier son Rapport Economique et Financier accompagnant le projet de loi de finances pour l’année 2020.

Selon les analystes de la DEPF, le Projet de Loi de Finances 2020 s’inscrit dans un contexte international marqué par des signes d’essoufflement de la croissance économique mondiale, quoiqu’avec une intensité variable d’une région à l’autre. Le poids grandissant des incertitudes d’ordre économique, financier et géopolitique a contribué globalement à instaurer un climat économique moins porteur, surtout dans les pays avancés, Dans le sillage de la décélération du P19 mondial et la multiplication des facteurs de risque, les échanges commerciaux internationaux et les flux des capitaux transfrontaliers devraient afficher une dynamique moindre comparativement aux années précédentes.

Si les perspectives qui se profilent à l’horizon 2020 laissent présager une certaine amélioration quoique légère de l’activité mondiale, la solidité de la reprise attendue demeure entachée d’incertitudes. En effet, la balance des risques penche en faveur d’un affaiblissement de la croissance, surtout dans certaines économies motrices à l’instar des Etats Unis, de la Chine et de l’Allemagne.

En plus des contraintes soulevées par un contexte extérieur moins porteur que par le passé, le Maroc se trouve aujourd’hui confronté au grand défi d’opérer un saut qualitatif au titre de sa trajectoire de développement d’ensemble. Le chantier de la refonte du modèle de développement national,, de par son caractère structurant rendrait nécessaire l’ancrage à une nouvelle génération de réformes, axée sur des approches holistiques et intégrées, et inscrite dans le cadre d’une vision ambitieuse dont l’objectif ultime est de permettre à notre pays de s’adjuger un positionnement de choix sur l’échiquier des nations prospères, selon le DEPF.

Dans son discours du Trône, du 29 juillet 2019, le Roi Mohammed VI a clairement mis en relief l’impératif de mobiliser les énergies de toutes les forces vives de la nation pour relever le défi de l’accélération économique et de l’efficacité institutionnelle. A cet effet, le Souverain a souligné que « …L’enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant l’initiative privée, en lançant de nouveaux programmes d’investissement productif et en créant de nouvelles opportunités d’emploi… ».

Conformément aux Hautes Orientations Royales et en s’appuyant sur les directives de la lettre de cadrage relative au Projet de Loi de Finances 2020, des objectifs prioritaires ont été définis pour en faire des points d’ancrage à l’action gouvernementale en matière développement économique et social. Ces priorités visent particulièrement à impulser les secteurs sociaux pour venir à bout des disparités catégorielles et spatiales, et à insuffler une forte dynamique à l’investissement privé à travers un soutien rénové aux PME pour élargir le spectre de création des richesses et des emplois. La même importance est attribuée à certains chantiers de réforme d’envergure ayant trait, entre autres, au système de gouvernance économique et territorial, en ligne avec l’opérationnalisation de la régionalisation avancée, au même titre qu’aux dimensions budgétaire et fiscale en vue de rehausser substantiellement l’efficacité et l’efficience des dispositifs déployés en la matière par les pouvoirs publics.

L’ensemble des actions envisagées s’inscrivent en parfaite cohérence avec les exigences du nouveau modèle de développement national et en constituent quelques préalables nécessaires dans la perspective de son élaboration et son opérationnalisation.

Pour examiner de près l’ensemble des questions énumérées précédemment, Rapport Economique et Financier 2020 est articulé autour de trois parties interdépendantes.

La première partie aborde les tendances récentes du contexte économique et financier international, examiné sous l’angle des opportunités et des défis que ce contexte soulève pour la compétitivité de l’offre exportable marocaine et pour l’attractivité de l’économie nationale pour les capitaux étrangers.

La seconde partie du rapport se veut une analyse approfondie de la trajectoire globale et sectorielle de l’économie marocaine au cours des vingt dernières années. Outre la mise en relief des acquis à consolider, cette partie a pour objet de faire ressortir les insuffisances encore persistantes qui limitent les perspectives de développement du pays et d’esquisser quelques leviers d’action pour y faire face.

La troisième partie du rapport énumère les choix budgétaires retenus dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2020, définies sur la base des prévisions financières établies en tenant compte de l’évolution de l’économie nationale et de l’impact des mesures budgétaires envisagées. Cette partie présente également les perspectives économiques et financières à moyen terme, en application des nouvelles dispositions de la LOF.

Vous pouvez trouver le rapport complet ci-après : http://depf.finances.gov.ma/#dflip-df_7630/1/

LNT avec CdP