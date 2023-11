Une rencontre interactive mettant en avant les avantages de la décarbonation industrielle dans une perspective intégrant performance économique à la responsabilité environnementale et sociale, s’est tenue mercredi à Tanger.

Organisé conjointement par le ministère de l’Industrie, du commerce et du tourisme d’Espagne et le Bureau économique et commercial de l’Ambassade d’Espagne à Rabat, avec le soutien d’institutions et d’organismes nationaux, cet événement s’inscrit dans le cadre de la 5ème édition de la Rencontre entrepreneuriale Hispano-marocaine dédiée aux énergies renouvelables. Intervenant à cette occasion, le président de la Chambre officielle de commerce d’Espagne à Tanger (CECIT), José Estévez Martinez, a souligné l’importance de promouvoir la décarbonation industrielle durable pour optimiser les ressources énergétiques et assurer une gestion responsable des matières premières.

“Cette rencontre vise à insuffler une nouvelle dynamique dans l’exploration des opportunités de coopération entre les entreprises marocaines et espagnoles dans le domaine des énergies renouvelables”, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, affirmé que les partenariats qui seront établis dans le cadre de cette rencontre permettront de contribuer à la consolidation des relations commerciales bilatérales et de favoriser la création d’emplois et de richesse, tout en veillant à la protection de l’environnement.

De son côté, la directrice de la CECIT, Amal Al Boussouf, a mis l’accent sur le programme de cette rencontre, qui inclut une vue d’ensemble du secteur énergétique au Maroc, le projet de soutien aux entreprises s’activant dans le domaine des énergies renouvelables, et une présentation du projet “Aeolon Morocco Project”, mené par la société AEOLON, l’un des premiers fabricants mondiaux de pales d’éoliennes.

Pour sa part, le conseiller au bureau des affaires économiques et commerciales à l’Ambassade d’Espagne à Rabat, Javier Fernandez Mendez, a mis en exergue l’importance de l’organisation de ce genre de rencontres qui favorise l’échange entre les opérateurs économiques des deux pays et renforce les liens de coopération économique bilatérale.

Cette rencontre de deux jours se veut un espace d’échange, de partage et de dialogue entre les secteurs public et privé du Maroc et de l’Espagne.

