Prévue du 22 au 28 avril prochain à Meknès, le salon international de l’agriculture au Maroc sera tenu cette année dans un contexte climatique marqué par la sècheresse et une rareté des pluies de plus en plus inquiétante. En effet, cette nouvelle édition du SIAM sera organisée sous le signe de la durabilité et de la résilience de l’agriculture face au changement climatique. Aujourd’hui à sa 16ème édition, le salon va mettre en avant les défis du secteur agricole face au dérèglement climatique, sous le thème « Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients ».

Lors de la conférence d’annonce de cet événement tenue ce mercredi 21 février à Rabat, le commissaire par intérim du salon, Kamal Hidane, a indiqué que cette édition vise à accueillir plus de 930.000 visiteurs, notant par la même occasion que le SIAM 2024, qui aura comme invité d’honneur l’Espagne, table également sur 1.500 exposants, contre 1.400 lors de l’édition précédente, et que la superficie occupée a été portée à 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, en augmentation de 13% par rapport à l’édition précédente.

Pour sa part, le conseiller de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation à l’Ambassade d’Espagne, José Manuel Jaquotot, a, dans ce sens, souligné que 32 entreprises ont participé au pavillon espagnol lors de la 15ème édition du Salon, exprimant l’ambition de son pays de porter ce chiffre à 37 entreprises cette année.

De son côté, le président de l’Association du SIAM et du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), Mohammed Fikrat, a mis l’accent sur la pertinence de la thématique choisie pour la 16 ème édition du SIAM, compte tenu du contexte actuel marqué notamment par une crise climatique sans précédent. Il a, par la même occasion, indiqué qu’une place importante sera accordée aux coopératives cette année, en particulier celles issues des régions touchées par le séisme d’Al Haouz.

Dans son allocution, le ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki a tenu à préciser que cette édition constitue également un rendez-vous pour découvrir les dernières technologies d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des actions liées aux filières agricoles, aux chaînes de distribution, à la qualité, à l’innovation, à la préservation des ressources naturelles et au renforcement de la résilience du secteur : ‘‘ Cette 16ème édition résonne profondément avec le contexte actuel, marqué par une crise climatique caractérisée notamment par des températures élevées et une diminution des ressources hydriques, ce qui appelle à l’urgence de promouvoir des systèmes agricoles résilients et durables’’.

Revenant sur les spécificités du Salon cette année, M. Sadiki a fait savoir qu’il connaitra l’organisation d’une série de conférences et de rencontres, dont la réunion ministérielle de l’Initiative « AAA » et la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique.

Au salon, l’Espagne est à l’honneur cette année, en tant que pays partenaire historique et privilégié du Maroc et leader européen dans le domaine agricole. Le SIAM 2024 prévoit une série de conférences, de rencontres et de démonstrations sur les bonnes pratiques agricoles, les innovations technologiques et bien plus. Parmi les nouveautés de cette édition, on trouve le tout nouveau Pôle Agri-Digital, tandis que le Pôle Produits du Terroir bénéficie d’une expansion qualifiée de significative et l’introduction du E-ticket.

Par rapport à la thématique de SIAM 2024, les organisateurs expliquent que face à une crise climatique sans précédent, caractérisée par des températures élevées et une diminution des ressources hydriques, il est impératif de promouvoir des systèmes agricoles résilients et durables, en droite ligne avec les objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030, axée sur la pérennité du développement agricole : « Le salon est une occasion pour prendre connaissance des efforts d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation des effets des gaz à effet de serre, mais aussi les actions liées aux filières agricoles, aux chaînes de distribution, à la qualité et à l’innovation, tout en mettant l’accent sur la préservation des ressources naturelles et le renforcement de la résilience du secteur », dit-on auprès de l’organisation du Salon.

H.Z

