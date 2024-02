L’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR, ex ENIM), organise la 16e édition des Olympiades Mines-Rabat. L’évènement se tient du 1er au 3 mars prochains. Préparé par les étudiants eux-mêmes, il réunit chaque année près de 8.000 participants de différentes écoles et universités, et plusieurs compétitions sportives et défis (y compris du gaming) sont au menu.

Le thème principal de cette édition est « Coupe du Monde 2030: Enjeux et impact sur le Tissu Socio-économique et Culturel Marocain. » Auprès de l’organisation, on explique que la Coupe du Monde 2030 représente une opportunité majeure pour le Maroc, avec des retombées significatives sur différents aspects de la société. Sur le plan économique, l’événement entraînera d’importants investissements dans la construction de stades et d’infrastructures de transport, stimulant ainsi la croissance économique et créant des emplois à divers niveaux. Le secteur touristique bénéficiera également d’une hausse de la demande, avec un afflux prévu de supporters internationaux.

Le 1er jour des Olympiades verra une conférence explorer les dernières tendances du domaine sportif. Pour la 2ème journée, elle sera dédiée à la compétition sportive, où des étudiants se lanceront dans des tournois enflammés. Enfin, la 3ème journée verra l’organisation de l’événement « ENIM Got Talent », pour finir sur une touche de créativité et d’excellence artistique.

Le directeur de l’établissement, M. Omar Oussouaddi, déclare : « C’est avec un immense plaisir et une grande fierté de pouvoir vous accueillir lors de la 17 ème édition des Olympiades Mines-Rabat, qui se tiendra le 01,02 et 03 mars 2024, à l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat. La thématique de ces olympiades « Coupe du monde 2030: enjeux et impact sur le tissu socio-économique et culturel marocain » est au coeur d’une rude compétition économique et géopolitique au niveau mondial pour abriter les grands événements sportifs. L’accueil de ces événements nécessitent des financements colossaux. Le sport bénéfice également d’un financement considérable « Parrainage » et notamment par les grandes entreprises et qui en contrepartie leur permet d’améliorer leur image et leur notoriété à travers la forte médiatisation des évènements sportifs ».

Le président du comité d’organisation explique, de son côté : « Comme chaque année, le comité sport organise son événement phare, les Olympiades des Mines Rabat, un événement qui a vu le jour grâce à la motivation, la persévérance et le courage de ses membres au fil des années. En tant que président de cette formidable équipe, je ressens une grande fierté envers notre travail. Ce travail est le fruit de l’amour que nous portons à notre école, de notre engagement, ainsi que de la confiance de nos précieux partenaires. Notre événement est en a sa 17e édition, et il nous offre l’opportunité de débattre un sujet d’actualité brûlant. Nous vous invitons donc chaleureusement à ne pas manquer cette occasion et à nous rejoindre pour contribuer à faire de ces Olympiades un événement mémorable, qui marquera l’histoire de notre chère école. »

