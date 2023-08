Par Afifa Dassouli

Le FMI est une organisation monétaire internationale fondée sur le principe de coopération, dont le but est de favoriser la mise en place d’une économie mondiale solide. Il est gouverné par ses 190 États membres, ce qui lui donne une dimension quasi universelle.

Selon ses Statuts, le FMI a pour buts de promouvoir l’expansion harmonieuse du commerce mondial et la stabilité des changes, de décourager le recours aux dépréciations concurrentielles et de faciliter la résolution ordonnée des problèmes de balance des paiements.

Le FMI est la seule organisation internationale chargée, dans le cadre de sa mission, de s’entretenir de politique économique avec la quasi-totalité des pays du monde. Il est l’enceinte privilégiée pour débattre des politiques économiques nationales en les replaçant dans le contexte mondial, ainsi que pour discuter de questions importantes pour la stabilité du système monétaire et financier international. Ces questions concernent notamment les régimes de change, les flux de capitaux internationaux et l’élaboration de normes et codes universellement reconnus dans le domaine de la politique et des institutions économiques.

Dans un monde toujours plus intégré et interdépendant, la prospérité d’un pays est plus que jamais tributaire des performances économiques des autres pays, ainsi que du degré d’ouverture et de la stabilité de l’économie mondiale. Le FMI exerce un suivi vigilant pour détecter les risques susceptibles d’exiger que les pouvoirs publics prennent des mesures correctrices. La coopération internationale est primordiale à cet égard, car l’économie est aujourd’hui intégrée à l’échelle mondiale : les problèmes que rencontre un pays, ou les politiques qu’il met en œuvre, peuvent avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Par exemple, un frein au commerce peut relever le coût de l’alimentation dans un pays voisin ou affecter les livraisons sur un autre continent. De même, si un pays relève ses taux d’intérêt, les prêts pour l’achat d’un produit peuvent augmenter ailleurs. Le FMI a pour mission de repérer ces risques et de contribuer à y remédier.

Le FMI occupe également une position centrale dans le système monétaire international, c’est-à-dire dans le système des paiements internationaux et des taux de change entre les monnaies nationales qui permet les transactions internationales. L’institution a pour but de prévenir les crises systémiques en encourageant les pays à adopter des politiques économiques saines. Comme son nom l’indique, il est en même temps un fonds auquel les États membres qui ont des besoins de financement temporaires peuvent faire appel pour remédier à leurs problèmes de balance des paiements. Enfin, le suivi exercé par le FMI peut porter sur un pays en particulier (surveillance bilatérale) ou sur l’ensemble de l’économie mondiale (surveillance multilatérale).

La mission de surveillance du FMI

En vertu de l’Article IV de ses Statuts, le FMI tient des discussions bilatérales avec ses pays membres et envoie chaque année une équipe dans presque tous ces pays. Cette équipe reste sur place pendant environ deux semaines, recueillant des informations économiques et financières et discutant avec les fonctionnaires de l’évolution et des politiques économiques du pays. Ces informations servent à établir un rapport, le Rapport Article IV, qui est en quelque sorte un bilan de santé économique du pays.

Lors de ces missions de consultation au titre de l’Article IV, l’équipe du FMI s’entretient avec des responsables du gouvernement et de la banque centrale sur les risques pesant sur la stabilité intérieure et mondiale, ainsi que sur les mesures et les réformes à entreprendre pour y faire face. Les entretiens portent principalement sur le taux de change, les politiques monétaires, budgétaires et financières, ainsi que sur les réformes structurelles. Ils concernent également les évolutions observées dans d’autres domaines essentiels à la stabilité économique et financière, tels que le changement climatique et le passage au numérique. L’équipe rencontre généralement des représentants du pouvoir législatif, des entreprises, des syndicats et de la société civile. Ces entretiens approfondis avec des interlocuteurs variés permettent de mieux évaluer les politiques économiques et les perspectives de chaque pays.

Ce rapport est soumis à l’examen du conseil d’administration qui émet une opinion et la transmet aux autorités nationales, concluant ainsi la procédure de consultations au titre de l’Article IV. Pour plus de transparence, la plupart des pays membres acceptent que ces Rapports soient publiés sur le site officiel du FMI. Cette publication est utile aux pays, car le Rapport Article IV est un document de référence pour les investisseurs mondiaux souhaitant connaître la situation économique d’un pays avant d’y investir.

Concrètement, le FMI suit la politique menée par les États membres, en s’intéressant principalement aux résultats d’ensemble de l’économie, appelés performances macroéconomiques. Celles-ci englobent la position budgétaire, la production, l’emploi, l’inflation et la balance des paiements. Le FMI se concentre sur la politique macroéconomique, couvrant les finances publiques, les taux d’intérêt, la monnaie et le crédit, ainsi que la politique relative au secteur financier, notamment la régulation et le contrôle des banques et autres établissements financiers. De plus, le FMI suit l’évolution des politiques structurelles ayant un impact macroéconomique, telles que la politique du marché du travail, qui influence l’emploi et les salaires.

Le rôle du FMI est de conseiller les États membres sur les améliorations possibles dans ces domaines pour atteindre des objectifs tels qu’un emploi élevé, une faible inflation et une croissance soutenue et durable, c’est-à-dire une croissance qui ne crée pas de problèmes d’inflation ou de paiements extérieurs. En surveillant l’ensemble de ses pays membres, le FMI acquiert une vue d’ensemble et dresse le portrait de l’économie mondiale. Ce portrait mondial permet aux pays de partager leur expérience tout en bénéficiant des connaissances des autres membres.

Le FMI exerce périodiquement ses activités de surveillance pour tenir compte de l’évolution de l’économie mondiale. Sa démarche prospective en matière de surveillance vise à fournir à ses pays membres des conseils encore plus opportuns et ciblés. Cela est crucial étant donné que les changements climatiques, les technologies numériques, les inégalités et les événements mondiaux tels que les pandémies continuent de remodeler le monde.

