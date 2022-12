La ville ocre abrite du 14 au 16 décembre la onzième édition de sa conférence de haut niveau, The Atlantic Dialogues, organisée par Policy Center for the New South sous le thème : « La coopération dans un monde en mouvement : opportunités pour l’Atlantique élargi ».

La thématique de cette année vient prolonger et compléter les discussions engagées en 2020 sur « La crise Covid-19 vue de l’Atlantique Sud » et en 2021 sur « L’Atlantique élargie face à une relance difficile », en abordant les grands bouleversements qui se sont imposés cette année dans le bassin Atlantique ainsi que les nouvelles opportunités de collaboration qui se présentent.

Parmi les invités de marque de cette édition, seront présents l’Ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Mme Helena Carreiras, ministre de la défense du Portugal, Dr Harinder Kohli, président du Forum des marchés émergents, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi, Général Mohamed Znagui Sid’Ahmed Ely, chef du Bureau Défense Sécurité du G5 Sahel, ou encore Mme Candide Leguede, Présidente de la FEFA CEDEAO (Fédération des femmes entrepreneures et femmes d’affaires de l’Afrique occidentale)…

Par la même occasion, le PCNS vient de publier son rapport annuel sur » la géopolitique de l’Afrique 2022″, un ouvrage qui dresse un bilan par grandes sous-régions, et aborde la sécurité et la défense, la politique et la gouvernance, ainsi que la société et la culture.

Rédigé (en français et en anglais) par 29 chercheurs associés au think tank ou invités, sous la direction d’Abdelhak Bassou, Senior Fellow au PCNS, ce rapport s’inscrit dans le droit fil de la philosophie de Policy Center, qui défend l’idée d’un « nouveau Sud » et prône un dialogue intergénérationnel, précise un communiqué de Policy Center for the New South.

Deux auteurs de ce rapport ont en effet participé au programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL), qui invite chaque année à Marrakech des jeunes professionnels de tous horizons à participer à la conférence internationale Atlantic Dialogues, organisée par le Policy Center. Riche de son expertise panafricaine, le rapport annuel sur la Géopolitique de l’Afrique 2022 se distingue par des contributions qui font porter les voix du continent, relève le PCNS.

Le rapport s’ouvre sur un panorama analytique d’Abdelhak Bassou sur la «persistance des crises et des facteurs de déstabilisation» en 2021, deuxième année de la pandémie Covid-19 marquée par un accès inégal aux vaccins. « La pandémie a accentué les vulnérabilités de l’Afrique dans ses luttes contre les phénomènes structurels tels que le terrorisme, la corruption, la dégradation de l’environnement naturel, la mal gouvernance et la conflictualité », note-t-il. Le rapport passe au crible la situation dans 20 pays dans une section «L’Afrique en bref», avant les analyses par sous-régions, avec notamment un chapitre du Senior Fellow Rachid El Houdaigui sur la « distension des liens » dans le Maghreb, ou encore celui de Khalid Chegraoui sur « l’Afrique de l’Ouest entre guerre et paix », qui comporte entre autres une analyse critique de la relation avec la France, ancienne métropole coloniale.

Dans chaque section du rapport, des contributions originales proposent des « focus » sur des thèmes précis, comme la politique étrangère des États-Unis en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, analysée par Rida Lyammouri, Senior Fellow du Policy Center, ou encore « Le coup d'État en Guinée et ses conséquences », par Oumnia Boutaleb, chercheuse au Policy Center. L'économiste et Senior Fellow Larabi Jaïdi explique pourquoi « La Covid-19 invite à repenser le développement humain en Afrique », tandis que le chercheur invité Alioune Ndiaye signe un chapitre documenté sur la crise Covid-19 « comme accélérateur de réformes au Nigeria ».

Pour rappel, depuis son lancement en 2012, la conférence des Atlantic Dialogues vise à désenclaver l’Afrique dans le débat géopolitique global, et à rééquilibrer le dialogue Nord-Sud en abordant les vraies questions dans un débat diversifié et basé sur les faits. Sont attendues à cette conférence 350 personnalités influentes de plus de soixante nationalités, issues de milieux politiques, militaires, économiques, institutionnels, académiques et de la société civile, toutes représentatives d’Afrique, d’Europe et des Amériques. Par ailleurs, la conférence met un point d’honneur à faire place aux jeunes du bassin, avec l’inclusion de 30 jeunes leaders qui bénéficient d’un programme de formation au leadership de trois jours avant d’intégrer la conférence où ils poursuivent leur formation.

Hassan Zaatit

