La 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière s’est clôturée ce jeudi par l’adoption de la Déclaration de Marrakech, une feuille de route ambitieuse destinée à renforcer l’engagement international en faveur de routes plus sûres et accessibles à tous.

« Cette déclaration est le fruit d’un effort de collaboration, reflétant les voix et les contributions de toutes les parties prenantes », a déclaré Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, lors de la séance de clôture de l’événement, qui s’est déroulé du 18 au 20 février dans la ville ocre.

Le ministre a souligné que ce document va au-delà d’une simple déclaration d’intention, en constituant « un appel à l’action » pour concrétiser des avancées significatives en matière de sécurité routière à l’échelle mondiale.

Un consensus international pour des routes plus sûres

La Déclaration de Marrakech a été largement approuvée par les États membres pour sa vision inclusive et ses orientations stratégiques. Selon M. Kayouh, elle intègre des recommandations émanant de divers acteurs, notamment les gouvernements, les collectivités locales, la société civile, le monde universitaire, le secteur privé et les victimes d’accidents, soulignant ainsi « le coût humain derrière chaque statistique ».

Cette déclaration réaffirme des principes clés, tels qu’un leadership fort, une responsabilisation accrue, un financement durable, l’innovation technologique et une collaboration intersectorielle. Elle prend également en compte les spécificités régionales, veillant à ce qu’aucun pays ne soit laissé pour compte dans l’effort global visant à réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes.

Des engagements concrets pour la décennie à venir

Parmi les mesures phares prévues par la Déclaration de Marrakech figurent l’accélération de la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030, le renforcement des engagements nationaux et internationaux, ainsi que la garantie d’un financement pérenne et intégré pour les initiatives en matière de sécurité routière.

La déclaration a également salué « le leadership du Maroc en matière de sécurité routière », mettant en avant la décision du Roi Mohammed VI de lancer le Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière. Cette initiative reflète l’engagement du Royaume à promouvoir des pratiques exemplaires en matière de sécurité routière à l’échelle mondiale.

Appel à la coopération internationale et au renforcement des capacités

Les signataires de la Déclaration ont exhorté les États à investir dans des infrastructures plus sûres, à promouvoir des systèmes de transport sécurisés et à intégrer les nouvelles technologies pour une mobilité durable. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de renforcer la coopération internationale et les capacités des pays à faible revenu, notamment en Afrique.

Ils ont également invité l’Assemblée générale des Nations Unies à adopter une résolution soutenant la Déclaration de Marrakech et ont appelé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à assurer le suivi des progrès réalisés dans le cadre des engagements pris lors de cette conférence.

LNT

