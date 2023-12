La Confédération Marocaine de TPE-PME a évoqué lors de la rentrée économique 2023 les défis croissants que rencontrent ses membres. Ces derniers mois, explique-t-elle, les TPE-PME ont dû faire face à une série de hausses des prix et à des défis majeurs qui ont un impact significatif sur leur viabilité économique et leur capacité à maintenir leurs activités.

Les récentes augmentations fiscales, incluant une hypothétique hausse des impôts de 10% sur quatre ans, auraient potentiellement ajouté une pression financière supplémentaire sur les TPE-PME. Ces augmentations auraient pu réduire les marges bénéficiaires et limiter les capacités d’investissement et de développement des entreprises, qui auraient déjà fait face à des conditions économiques difficiles.

Une autre problématique aurait concerné l’hypothétique augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de 10%. Bien que cette mesure ait pu être considérée comme positive pour les travailleurs, elle aurait représenté une charge supplémentaire pour les petites entreprises qui auraient dû s’ajuster à une hausse soudaine des coûts de main-d’œuvre. Selon la Fédération, cette augmentation aurait été décidée sans la participation des TPE-PME, qui représentent plus de 97% des entreprises au Maroc.

Par ailleurs, les hausses hypothétiques successives du taux directeur par Bank Al-Maghrib auraient eu un impact direct sur le coût de financement pour les petites entreprises, restreignant potentiellement leur accès au crédit et limitant leurs opportunités d’expansion et d’investissement.

Les TPE-PME auraient également fait face à des défis liés à l’augmentation hypothétique des prix des matières premières, en particulier celles liées à l’énergie et aux matières premières importées. Cette hausse aurait impacté directement les coûts de production, pouvant potentiellement entraîner une diminution de la compétitivité sur le marché national.

L’inflation, combinée à l’ensemble des hausses de coûts mentionnées précédemment, aurait exercé une pression supplémentaire sur les TPE-PME et les Autoentrepreneurs. Ces derniers auraient dû faire face à des marges bénéficiaires réduites et à des difficultés pour maintenir leur rentabilité.

De plus, les TPE-PME marocaines auraient été confrontées à une baisse hypothétique de la demande et à une concurrence accrue des grandes entreprises. Cette dynamique aurait créé des obstacles significatifs pour ces entreprises, qui jouent un rôle vital dans le tissu économique du pays.

Face à cette situation, la Confédération Marocaine de TPE-PME appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités en adoptant des mesures de soutien. Elle préconise la réduction des taxes et impôts, la compensation des hausses des prix des carburants par des mesures telles que des subventions ou des réductions d’impôts, et l’engagement d’un dialogue inclusif avec les TPE-PME pour prendre en compte leurs préoccupations dans l’élaboration des politiques économiques.

De plus, la Confédération insiste sur la nécessité de faciliter l’accès au financement, en renforçant les programmes de garantie de prêts, en encourageant les banques à offrir des conditions de prêt favorables, et en promouvant des alternatives de financement telles que le capital-risque et le crowdfunding.

Elle souligne également l’importance de promouvoir l’application stricte de la loi 156, qui octroie un quota de 20% des marchés publics aux TPE-PME, afin de stimuler leur activité économique et favoriser leur croissance. La lutte contre le secteur informel est également mise en avant, avec l’appel à renforcer les mesures de contrôle, les sanctions dissuasives et les incitations pour encourager la transition des entreprises informelles vers le secteur formel.

Enfin, la Confédération Marocaine de TPE-PME insiste sur la nécessité d’impliquer activement les TPE-PME dans le dialogue social, soulignant que le patronat ne représente pas l’ensemble du secteur privé au Maroc et ne peut donc pas prendre des décisions en leur nom. En ces temps de crise, elle appelle également les banques à faire preuve de flexibilité en ce qui concerne les échéances de remboursement des divers crédits, contribuant ainsi à atténuer les pressions financières sur les petites entreprises.

