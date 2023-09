Marrakech accueille actuellement la 10ème Conférence Internationale des Géoparcs de l’UNESCO, un événement majeur qui réunit des experts du monde entier. Cette conférence, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, célèbre les réalisations des Géoparcs mondiaux UNESCO et promeut la préservation du patrimoine géologique et culturel mondial.

Initiée par le Conseil de la Région de Beni Mellal-Khenifra en partenariat avec le Réseau Mondial des Géoparcs de l’UNESCO (GGN) et l’Association Géoparcs Mondial de l’UNESCO M’Goun, cette édition rassemble plus de 1 800 participants de 60 pays pour échanger des bonnes pratiques sur la gestion des parcs géologiques, le tourisme durable et la protection du patrimoine culturel.

Le Géoparc M’Goun, premier Géoparc du monde arabe et africain reconnu par l’UNESCO en 2014, joue un rôle central dans cette conférence en mettant en avant son expertise en matière de développement durable des communautés locales tout en préservant le patrimoine naturel, géologique, culturel et architectural.

Cette édition, qui se déroule jusqu’au 11 septembre dont les travaux seront également organisés dans les villes d’Azilal et de Beni-Mellal, permettra de faire découvrir aux participants, lors des sorties de terrain post-conférence, la beauté du Maroc et la diversité des paysages naturels, des sites géo-touristiques et sites archéologiques de grande valeur, ainsi que les traditions culinaires et musicales locales de la région de M’Goun.

Cette rencontre internationale comprend des séances plénières, des ateliers thématiques, des visites de terrain et des réunions axées sur la gouvernance des Géoparcs. De plus, elle favorise les partenariats avec d’autres Géoparcs à travers le monde.

Le Géoparc M’Goun est un modèle de réussite dans l’exploitation du patrimoine culturel naturel pour le développement durable, conformément aux objectifs de l’UNESCO. Cette conférence est également l’occasion de décerner des prix et des certificats de labélisation pour de nouveaux Géoparcs.

En choisissant Marrakech pour cet événement, le Maroc réaffirme son leadership dans le domaine des Géoparcs et sa volonté de partager son expertise avec les pays arabes et africains, conformément à sa politique de coopération Sud-Sud.

Couvrant une superficie estimée à plus de 5700 km², comprenant 15 communes (Azilal, Demnate, Tilougite, Zaouit Ahensal, Tabant, Ait M’Hamed, Ait Taguella, Agoudi N’Lkheir, Ait Abbas, Ait Boulli, Ait Blal, Sidi Boulkhelf , Tifni, Anergui Boutferda. ), le Géoparc UNESCO du M’Goun, premier géoparc du Maroc, d’Afrique et du monde arabe, est situé au milieu de la chaîne centrale du haut atlas entre Beni Mellal au nord et la crête du lghil M’Goun au sud. Le Géoparc du M’Goun est un territoire protégé qui comprend un certain nombre de géosites d’intérêt exceptionnel, mais aussi des lieux de valeurs écologiques, archéologiques, historiques et culturelles.

