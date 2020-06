PARTAGER La CNT plaide pour un vrai plan de relance du tourisme

La Confédération Nationale du Tourisme sort de son mutisme. Dans un communiqué diffusé en ce début de semaine, elle tient à alerter sur l’état d’incertitude dans lequel se trouve le secteur, précisant que depuis le 4 mars 2020, date de la première alerte au coronavirus, qui a poussé tous les professionnels à annuler les réservations en cours, les hôteliers, agences de voyages, restaurateurs, transporteurs, loueurs de voitures et guides sont livrés à leur sort sans aucune visibilité quant à une reprise de leurs activités.

Aujourd’hui et à la veille d’un déconfinement prévu pour le 10 Juin prochain, la CNT se pose la question sur les moyens qui seront mis en œuvre pour accompagner les acteurs du tourisme dans la phase de relance nécessaire à toute activité : ‘‘Nous avons assisté avec quelle diligence, des pays autour du bassin méditerranéen et au-delà, se sont empressés de redonner du tonus et de la vigueur à leur économie touristique, en mettant en place de véritables « plans Marshall » qui vont de l’annulation pure et simple de certaines contraintes fiscales et bancaires à l’injection de budgets conséquents pour stimuler la demande et enrichir l’offre’’, dit-on auprès de la CNT, rappelant que les professionnels ont alerté dès la première heure sur l’état de fébrilité intense auquel a été soumis le secteur du tourisme suite aux mesures contraignantes, mais certes nécessaires, qui ont été installées dans le cadre de l’urgence sanitaire et notamment la fermeture des frontières.

Et de souligner qu’à l’heure actuelle et en prévision d’une reprise, ‘‘nous avons besoin de visibilité quant à la levée des restrictions liées à l’accessibilité de notre destination et à la mobilité à l’intérieur du Royaume. Toutes les destinations touristiques concurrentes sont à pied d’œuvre pour la reprise de leur activité en communiquant d’abord sur l’ouverture de leur frontières et la réouverture des établissements et lieux touristiques’’.

La CNT tient à préciser que ‘‘ nous devons impérativement informer les compagnies aériennes pour réserver leurs slots et les TO pour préparer leurs offres, sur la date prochaine de l’ouverture de nos frontières aériennes dans un premier temps, de manière à pouvoir maitriser le contrôle sanitaire au niveau des aéroports, avec test obligatoire à l’embarquement des pays émetteurs , suivi des touristes durant la totalité de leur séjour et mesures barrières tout au long du parcours client, tout ceci avec une bonne communication tous canaux confondus ’’.

Pour la CNT, il y a donc urgence. Les décisions de programmation doivent se prendre maintenant pour un redémarrage dans de bonnes conditions de l’écosystème touristique national. Du pain de la planche pour la ministre du Tourisme, Mme Nadia Fettah Alaoui, appelée à livrer des réponses… dans l’urgence. Des réponses qui devront tenir d’un certain nombre d’enjeux, sanitaires de prime abord.

H.Z