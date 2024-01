La Caisse nationale de sécurité sociale annonce l’ouverture de l’inscription au régime facultatif « AMO ACHAMIL » à partir de début janvier 2024. Ce régime, établi conformément à la loi 60.22, est accessible à ceux qui ne pratiquent aucune activité rémunérée ou non, à condition qu’ils puissent payer les cotisations. Les critères d’éligibilité incluent l’inscription du demandeur et de ses ayants droit au Registre Social Unifié (RSU), un score RSU supérieur au seuil requis pour l’AMO Tadamon, et l’absence d’assujettissement à un autre régime d’assurance maladie obligatoire.

Pour s’inscrire, les intéressés doivent remplir un formulaire sur le portail www.macnss.ma, en fournissant leur numéro de carte d’identité électronique nationale ou de carte de séjour, identifiant digital civil et social, Relevé d’Identité Bancaire (RIB), numéro de téléphone, adresse email (si disponible), et autres informations requises.

Une fois la demande soumise et les critères vérifiés, la CNSS procède à l’immatriculation du demandeur, lui envoie une notification électronique, lui fournit des informations pour accéder à son espace privé sur le portail et une attestation d’immatriculation indiquant le montant des cotisations mensuelles dues.

Les cotisations, calculées sur la base du score RSU, doivent être payées mensuellement dès le premier jour du mois, par prélèvement bancaire du compte déclaré lors de l’inscription. L’accès aux prestations médicales du régime dépend du paiement préalable des cotisations.

Pour plus de détails, le numéro de contact est le 39 39.

