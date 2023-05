La pêche maritime au Maroc concerne environ 130 000 marins, partagés à parts relativement égales entre la pêche côtière et la pêche artisanale, et un peu moins de 10 000 marins opérant dans la pêche hauturière (pêche au large). C’est pour s’adresser à ce segment de la population marocaine que la CNSS a lancé, mardi 23 mai à Casablanca, sa nouvelle plateforme électronique DAMAN BAHRI, dans le cadre de sa stratégie visant à simplifier les démarches auprès de ses assurés/affiliés du secteur de la pêche maritime.

Lancé en partenariat avec le Département de la Pêche Maritime et l’Office National des Pêches, ce portail, destiné aux armateurs, a pour objectifs l’authentification des données et le suivi des déclarations de manière transparente et simple, à l’aide d’un échange automatique de données entre la CNSS et les différents acteurs du secteur de la pêche maritime.

Le portail permettra également la déclaration de tous les marins pêcheurs concernés, ainsi que l’activation du versement des indemnités de la CNSS. De plus, ce portail met à la disposition des armateurs un espace leur permettant de visualiser la feuille de décompte et de la modifier en cas de besoin.

A cette occasion, le directeur général adjoint de la CNSS, Omar Souabni, a souligné que cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la CNSS visant à s’ouvrir sur les acteurs de ce secteur, notant que ce portail permettra de simplifier les procédures, favoriser davantage de transparence et améliorer les prestations fournies aux adhérents du secteur de la pêche.

Et d’ajouter que cette plateforme contribuera aussi à améliorer l’efficacité de l’action de la caisse dans la mesure où les dossiers seront traités de manière instantanée, relevant que cette démarche est en droite ligne avec le chantier royal de généralisation de la couverture sociale.

Pour sa part, le directeur de la formation maritime, des gens de mer et du sauvetage au sein du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Driss Tazi a relevé que Daman Bahri permettra l’échange d’informations et la réduction du délai de traitement des dossiers. Cette démarche, fruit de la collaboration entre les différents acteurs du secteur, favorise le rapprochement de l’administration des citoyens et la dématérialisation des procédures, a-t-il ajouté.

Avec l’idée d’améliorer la qualité des relations entre la CNSS et les différents secteurs du processus de couverture sociale et médicale des marins pêcheurs, ce portail permet de simplifier et digitaliser le processus de déclaration des marins pêcheurs, accélérer le rythme de paiement des indemnités aux marins pêcheurs et augmenter le nombre des marins pécheurs bénéficiant de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et des indemnités servies par la CNSS.

Afin de bénéficier de ce service, les armateurs sont appelés à s’inscrire sur le portail en accédant à l’espace public du portail via le lien de l’espace public du portail Daman Bahri http://damanbahri.cnss.ma.

SB

