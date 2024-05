La Cité Mohammed VI Tanger Tech franchit une nouvelle étape majeure dans son développement avec l’accueil de deux leaders mondiaux de l’industrie des batteries automobiles, le groupe HAILIANG et la société SHINZOOM. Ces investissements représentent un montant global de 910 millions USD pour l’année 2024, couvrant une superficie de 50 hectares et créant 3800 emplois au total.

La cérémonie de signature des accords s’est tenue le 14 mai au siège de BANK OF AFRICA, en présence de M. Othman Benjelloun, PDG de Bank of Africa et Président de la Société d’Aménagement de Tanger Tech (SATT), de M. Fouad Brini, Président de TMSA, et de M. Omar Moro, Président de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima. Ont également assisté à cette cérémonie, M. Cao Jiangu, Président de HAILIANG, et M. Pi Tao, Président de SHINZOOM, accompagnés de leurs équipes dirigeantes respectives.

Les accords signés marquent un tournant décisif pour l’écosystème automobile marocain. Le Groupe HAILIANG, premier opérateur industriel de cuivre au Maroc, et la société SHINZOOM, premier opérateur d’anodes, vont ainsi renforcer leur présence dans le Royaume.

Le projet de HAILIANG, étendu sur 30 hectares, représente un investissement de 450 millions USD et permettra la création de 1800 emplois. Basé à Zhuji, dans la province du Zhejiang, HAILIANG est un leader mondial dans la production de pièces automobiles en cuivre, avec des revenus de 30 milliards USD en 2022 et une présence dans le Fortune Global 500. L’entreprise opère 22 sites de production à travers le monde et collabore avec des entreprises renommées telles que Sunwoda.

De son côté, le projet de SHINZOOM, couvrant 20 hectares, implique un investissement de 460 millions USD et la création de 2000 emplois. Filiale de Hunan Zhongke Electric Co., Ltd, SHINZOOM est un acteur clé dans la production d’anodes pour batteries au lithium. Fondée en 2001 à Changshan, SHINZOOM a généré des revenus d’environ 1 milliard USD en 2023 et dispose de six usines en Chine, dont deux en partenariat avec BYD.

Ces nouveaux projets confirment le positionnement stratégique de la Cité Mohammed VI Tanger Tech comme un hub d’excellence pour les entreprises industrielles internationales. Ce développement s’inscrit dans la stratégie royale pour la promotion de l’investissement et de la compétitivité industrielle du Royaume.

La SATT, sous la présidence de M. Othman Benjelloun, continue de développer cette cité intégrée et intelligente sur une superficie de 2167 hectares. Depuis son lancement en février 2023, la Cité accueille déjà une dizaine d’opérateurs industriels. La SATT est le résultat d’un partenariat entre BANK OF AFRICA, Tanger Med Special Agency, le Conseil Régional de Tanger Tétouan Al Hoceima et la China Communications Construction Company (CCCC). Ensemble, ces acteurs s’engagent à soutenir le développement de la Cité Mohammed VI Tanger Tech et à en faire un pôle de référence pour les investissements industriels internationaux.

