Le Conseil d’Administration de la CIMR s’est réuni ce 20 mars 2024 sous la présidence de M. Khalid Cheddadi afin d’arrêter les comptes de l’exercice 2023. A son issue, M. Khalid Cheddadi a demandé aux membres du Conseil d’Administration de faire valoir ses droits à la retraite. Le Conseil d’Administration a accepté cette démission et a remercié vivement M. Khalid Cheddadi pour le travail accompli ces 19 dernières années au sein de la CIMR avec notamment la réussite de la sortie de la CIMR du cadre réglementaire du code des assurances, l’adoption du statut de Société Mutuelle de Retraite, ainsi que le renforcement des réserves techniques tout au long de son mandat, explique un communiqué de la CIMR. Le Conseil d’Administration a ensuite décidé de nommer M. Hassan Boulaknadal, Président Directeur Général de la CIMR. M. Boulaknadal est un grand banquier et financier de carrière et était jusqu’à présent à la tête de l’Office des Changes. Le Conseil d’Administration a formulé ses vœux de succès au nouveau Président Directeur Général et l’a assuré de son soutien. Khalid Cheddadi assurera la Présidence Direction Générale jusqu’à la prise de fonction effective de M. Hassan Boulaknadal.

