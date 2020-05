PARTAGER La Chronique de Nas: « Haaland »… de l’avant !

Oui ! Allons de l’avant… ! Quelle bouffée d’oxygène que cette reprise de la Bundesliga !

Certains attendaient ce premier match de reprise comme la finale de la Coupe du Monde, d’autres voyaient ce Borussia Dortmund vs Schalke 04 comme une lueur d’espoir, un retour à la vie, mais à vrai dire c’est un mélange des deux.

Dans un premier temps, nous allons analyser les mesures de sécurité mises en place.

Dans un second temps, nous allons voir à la loupe la prestation des 2 Marocains du match, puis la prestation des autres stars de la rencontre, et enfin, nous vous exposerons la suite du menu…

Je parle de football bien évidemment, je sais que vous avez un petit creux, mais il s’agit bien de ballon rond là…

Les mesures de sécurité

Tout d’abord, on a trouvé les joueurs plutôt affûtés pour une reprise. Finalement, les entrainements à la maison et une reprise précoce ont permis aux joueurs de rester en forme . A part la sortie de Matt Hummels, aucune blessure majeure n’est à déplorer.

Concernant la logistique de la rencontre, c’est une toute autre histoire, les mesures étaient drastiques :

Les enfants n’ont pas pu accompagner les joueurs.

Les équipes sont entrées sur la pelouse les unes après les autres, par le tunnel pour éviter tout contact.

Pas de poignées de main.

Pas de photos de groupe.

Pas d’échange de fanion.

Les célébrations de but et les embrassades ont été interdites.

Les entraineurs portaient un masque mais pouvaient l’enlever pour donner leurs consignes… absurde, mais on y reviendra.

Il y avait 2 sièges d’écart sur le banc entre les remplaçants.

Pas de conférence de presse d’après match.

Le ballon était désinfecté toutes les 15 minutes.

Ces mesures strictes sont là pour protéger les joueurs. Des joueurs qui jouent au football, pas au tennis.

La Ligue de Football Allemande a oublié que le ballon rond était un sport de contact. Nous évitons le contact des joueurs pendant une célébration. Mais quid du marquage des protagonistes pendant les phases arrêtées ? C’est illogique.

Soit on tolère tout, soit on ne tolère rien. Quand Amine Harit allait au duel avec Achraf Hakimi, il y allait, et pas de main morte, je ne voyais de mesure de sécurité dans l’affrontement.

Autre point important, de façon générale, les gens portent des masques pour protéger la personne en face d’eux, mais ne sont pas protégés si l’interlocuteur n’en porte pas un.

Donc l’entraineur en porte un, et a le droit de l’enlever lorsqu’il murmure à l’oreille les consignes à ses joueurs, oui murmurer car on est à huis clos. Mais le joueur, démuni d’un masque, a le droit d’échanger avec son entraineur. Où est la logique ?

On peut appliquer ces mesures au tennis par exemple, mais pas au football.

On est là pour critiquer, mais contrairement aux autres, on critique mais on essaie de trouver des solutions de façon structurée.

Dans le football, le contact est là. C’est comme ça, on n’ y peut rien !

Ce qu’il faut faire, et ce que devraient faire la Liga et la Premier League est la chose suivante : reprendre l’entrainement avec une période d’incubation de 14 jours. Après ces 2 semaines on détecte les joueurs malades. Ceux-ci quitteront le groupe et iront se faire soigner.

Après ces 2 semaines d’incubation, nous aurons des équipes « saines ». Chaque équipe devrait par la suite être logée dans un hôtel, sans contact avec le monde extérieur, pas de retour chez la famille, on reste dans le même hôtel.

Si chaque équipe du championnat suit ces consignes, les matchs de Football n’auront plus besoin de se dérouler dans ces conditions de sécurité drastiques et inefficaces. Certains sceptiques diront que c’est inhumain de garder 3 mois des joueurs de football enfermés dans un hôtel. On parle d’hôtels 5 étoiles, dans de très bonnes conditions, pour des joueurs grassement payés.

De plus, avec cette nouvelle règle de 5 remplaçants, les équipes peuvent jouer tous les 3 jours, et un mois et demi, comme on dit chez nous au Maroc, « tu ramasses et tu plies ».

Les Marocains

On ne pouvait pas espérer plus belle affiche. Un duel entre 2 des 3 meilleurs joueurs marocains pour un match de reprise post confinement. C’était parfait.

Le 97 ème derby de la Ruhr avait une saveur particulière sans la présence du public et du mur jaune. Mais n’empêche, on était très content de retrouver nos 2 Lions surtout après deux mois sans football.

Achraf Hakimi, le joueur le plus rapide de la Bundesliga, a fait un très bon match, s’octroyant plusieurs occasions. Il a pris du volume en carrure et dans le jeu. Fini le joueur timide qui faisait ses débuts au Real Madrid avec son numéro 19.

Aujourd’hui le Marocain prend la profondeur , percute, devient décisif, prend ses responsabilités, et soigne ses statistiques ( 7 buts et 10 passes décisives cette saison.)

Il a été un des hommes forts du Borussia Dortmund cette saison. Et aller en prêt du côté de la Ruhr a été la meilleure décision de sa jeune carrière.

Il a non seulement eu du temps de jeu, mais il est devenu l’un des meilleurs défenseurs droits d’Europe. Il reviendra à Madrid par la grande porte. Zinedine Zidane lui offre la possibilité d’être dans la rotation avec Mendy et Carvajal, car de par sa polyvalence, il remplacera un Marcelo vieillissant (32 ans), qui devrait partir vers d’autres horizons…

Amine Harit, quant à lui, s’est montré entreprenant. Un penalty en sa faveur devait être logiquement sifflé, mais l’arbitre, en a décidé autrement.

Il a un jeu basé sur la percussion, qui peut générer du déchet technique, mais ce n’est pas grave. En tout cas, c’est clairement le présent et le futur de l’équipe nationale du Maroc en 4-2-3-1 ; en milieu offensif avec Soufiane Boufal, Hakim Ziyech.

Il a prouvé qu’il avait dorénavant la maturité nécessaire, qui lui aurait permis d’aller à la dernière CAN, et d’être titulaire face à Portugal. Car oui il faut le rappeler, notre petit Amine avait été élu homme du match face à l’Iran…mais sur le banc le match suivant…

Les autres

Que dire de ce match ? Plusieurs choses. Il y a une classe d’écart entre les 2 équipes. (4-0), le score est net et sans bavure. Par la même occasion, les coéquipiers de Marco Reus ont consolidé leur deuxième place derrière le Bayern Munich, qui s’est imposé (0-2) face à l’Union de Berlin.

Erling Haaland n’a rien perdu de sa superbe. Il a ouvert le score dès la 29 ème minute. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que c’est tout simplement l’attaquant qu’il faut absolument acheter, ce mercato.

Un club comme le Real Madrid devrait se positionner, quitte à mettre 150 millions d’euros, il est jeune et talentueux. Imaginez deux minutes une attaque Hazard/Haaland/ Mbappé…

Raphael Guerreiro est allé de son doublé, avec notamment un extérieur du pied, pleine lucarne d’une douceur extrême. Un autre joueur qu’il faut acheter sans la moindre hésitation.

Next ?

Le football a repris, c’est très bien. Mais quelles sont les prochaines étapes ?

La Bundesliga continuera le week-end prochain, avec un alléchant Bayern Munich vs Eintracht Francfort de Kevin Trapp, Samedi 23 Mai prochain à 16h30, pour « Njibou Lftour » avant l’Aid…

Quant aux autres championnats, les clubs ont repris les entrainements, et la reprise est prévue première quinzaine de juin.

Un très bonne nouvelle pour nous les passionnés de football. En reprenant le football, on retrouve nos sensations, nos émotions, le cours d’une vie normale et c’est là, l’essentiel, en attendant le 10 juin prochain…

Nas