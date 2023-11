La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca ont validé, mardi, une feuille de route commune visant la dynamisation du marché boursier.

Validée par le président de la CGEM, Chakib Alj, la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, le président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad et le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, cette feuille de route, fruit d’une approche consultative et fédératrice de l’écosystème lié à l’entreprise et son financement s’articule autour de 4 piliers de développement majeurs », indique-t-on dans un communiqué.

Il s’agit du renforcement du soutien institutionnel, du développement du cadre incitatif, de l’accompagnement des entreprises privées et publiques, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), membres de la CGEM à travers un programme dédié et le déploiement d’une communication pour une meilleure visibilité du marché.

La feuille de route engagera également les parties prenantes nécessaires, tant du secteur public que privé, ajoute la même source.

Les parties prenantes ont pour ambition de contribuer de manière concrète et effective à atteindre les objectifs fixés par le Nouveau Modèle de Développement (NMD) pour le marché des capitaux, notamment l’augmentation, à horizon 2035, du nombre de sociétés cotées à 300 et faire passer la capitalisation boursière totale à 70% du PIB.

Ladite feuille de route vient renforcer l’étroite collaboration historique entre les parties pour la dynamisation et le développement du marché boursier national.

Et de rappeler qu’en mars 2023, la CGEM et la Bourse de Casablanca avaient signé un Mémorandum d’Entente pour la promotion du marché boursier auprès des entreprises membres de la CGEM et en décembre 2021, les deux parties avaient œuvré, avec l’appui de l’AMMC pour la création de l’Association Marocaine des Entreprises Faisant Appel Public à l’Epargne (APE).

LNT avec CdP

