La CGEM et l’Union européenne (UE) ont organisé, le 6 juin à Casablanca, un séminaire sur le Pacte Vert de l’UE, en présence de représentants de quatre Directions générales de l’UE : Direction générale du Voisinage et des Négociations de l’Elargissement (NEAR), Direction de l’Environnement, Direction de l’Energie, Direction de la Fiscalité et de l’Union douanière (TAXUD) et Direction de l’Action pour le Climat (CLIMA). Cette rencontre avait pour but de présenter les nouvelles réglementations industrielles et environnementales du Pacte Vert européen ainsi que les opportunités qu’il offre au secteur privé marocain.

La session d’ouverture de cette rencontre a connu la participation de M. Chakib ALJ, Président de la CGEM, de Mme Patricia LLOMBART CUSSAC, Ambassadrice de l’UE au Maroc, de M. Saïd ELHADI, Administrateur de la CGEM et de Mme Abir LEMSEFFER, Coordinatrice principale des relations de la CGEM avec les institutions européennes, suivie d’un panel de discussions avec les représentants des Directions générales de l’UE et d’une session d’échange.

Lors de son intervention à l’ouverture de cette rencontre de haute importance, M. Chakib ALJ a déclaré que « l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE est un événement capital. Il s’agit de la première mesure de ce type visant à stimuler l’innovation verte dans le monde industrialisé. Les industries stratégiques du Maroc sont prêtes à relever ce défi et reconnaissent l’importance de ce moment ». « Les entreprises européennes et marocaines disposent d’une fenêtre d’opportunité historique pour créer un marché innovant, vert et commun – un modèle pour le reste du monde » a-t-il souligné.

Le Président de la CGEM a également appelé les décideurs politiques à continuer à fournir les incitations qui stimulent l’innovation dans les technologies vertes en insistant sur l’importance de trouver le juste équilibre entre la mise sur le marché de nouvelles technologies et la garantie d’une transition écologique juste et à mettre en place des partenariats mondiaux solides.

Pour sa part, Mme Patricia LLOMBART CUSSAC a déclaré que : « la transition vers une industrie décarbonée et circulaire offre au Maroc d’importantes opportunités en matière de croissance économique et d’accès à de nouveaux marchés. Elle permet également de créer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes et d’attirer le déploiement de nouvelles technologies ».

L’Ambassadrice de l’UE au Maroc a souligné que la transition verte est une urgence, de part et d’autre de la Méditerranée et l’Union européenne est déterminée à la mener avec ses partenaires. L’UE s’est engagé avec le Maroc à travers le Partenariat Vert signé en octobre 2022. Ce Partenariat ouvre des perspectives prometteuses pour le Maroc grâce à sa volonté politique, à son extraordinaire potentiel notamment dans les énergies renouvelables, et à des partenaires engagés comme l’Union européenne.

Pleinement mobilisée pour accompagner les entreprises marocaines à s’inscrire dans une démarche de décarbonation visant à renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux et à leur permettre de saisir pleinement les opportunités de la transition énergétique, la CGEM a lancé plusieurs initiatives. Le mois dernier, la Confédération a mis à la disposition de ses membres un guide de la décarbonation conçu avec le soutien de la Banque Européenne pour l’Investissement (BEI). Cet outil digital propose un parcours simplifié adapté aux besoins spécifiques des entreprises, afin de mieux appréhender les enjeux liés au processus de décarbonation sur les plans climatique, réglementaire et de compétitivité.

LNT avec MAP

Partagez cet article :