Une conférence organisée mardi 21 mai par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Société Financière Internationale (IFC) à Casablanca, avait pour thème le démarrage de la 2ème phase du programme « Morocco4Diversity », dans un contexte où les chiffres de la participation des femmes à l’économie s’aggravent malgré les efforts déployés pour la dynamiser.

Le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a souligné l’importance de la participation féminine au marché du travail, déclarant sa « certitude que la question de l’augmentation du taux d’activité des femmes est cruciale et capitale pour notre économie, au-delà des jugements d’équité et de justice sociale ». Il a insisté sur la nécessité de promouvoir activement l’emploi des femmes dans les années à venir, soulignant que leur contribution est essentielle à la croissance économique globale.

M. Tazi a également mis en lumière les défis actuels, notamment le recul du taux d’activité des femmes et l’augmentation du chômage féminin au cours des dernières années. Il a identifié les normes socio-culturelles qui limitent souvent l’emploi des femmes et a appelé à un diagnostic précis pour remédier à ces obstacles. « La moitié des entreprises déclarées à la CNSS ne font pas travailler de femmes », a-t-il déploré.

De son côté, Xavier Reille, directeur de l’IFC pour le Maghreb et Djibouti, a souligné l’importance d’une mobilisation collective pour favoriser la participation des femmes à l’économie. Il a souligné les avantages pour les entreprises d’une plus grande diversité, notamment en termes d’innovation et de compétitivité. Il a appelé à « créer un mouvement d’envergure nationale, qui engage le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour avoir un vrai impact et changer la donne ». Et d’ajouter que « c’est en ayant deux salaires dans un ménage qu’on crée une classe moyenne plus prospère », précisant que l’IFC veut « des ambassadeurs pour innover, et proposer de nouvelles solutions », et qu’il « faut trouver un moyen de toucher les PME et aller dans les provinces ».

La plateforme « Morocco4Diversity », lancée par la CGEM et l’IFC, a été évoquée comme un outil visant à soutenir l’inclusion des femmes sur le marché du travail en fournissant les compétences nécessaires et en favorisant leur promotion en entreprise.

La présidente de la Commission RSE et diversité de la CGEM, Saadia Slaoui Bennani, a plaidé en faveur d’une mobilisation de toutes les parties prenantes, en particulier des chefs d’entreprise, pour garantir une transformation positive et concrète en matière d’employabilité des femmes.

Par la suite, des décideurs d’entreprises et des salariées ont exposé leurs efforts pour augmenter la part féminine de leurs ressources humaines, offrant des solutions concrètes qui pourraient être adaptées à travers le Maroc.

Cette rencontre a mis en évidence l’importance d’une participation accrue des femmes sur le marché du travail pour le développement économique du Maroc et a réaffirmé l’engagement de l’IFC et de la CGEM en faveur de l’inclusion féminine. Elle a également permis de partager des expériences, perspectives et bonnes pratiques en matière de promotion de la diversité au sein des entreprises.

SB

