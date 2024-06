M. Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a accueilli mercredi 5 juin une délégation d’opérateurs économiques de Dubaï Chambers, dirigée par son Directeur Général, M. Mohammad Ali Rashed Lootah. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des liens historiques entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis ainsi que des relations économiques et commerciales solides entre les partenaires, selon un communiqué de presse publié à l’occasion. L’objectif était d’examiner les perspectives d’investissement et de partenariat dans divers secteurs tels que l’industrie, le tourisme, les énergies renouvelables, l’immobilier, les services de santé, ainsi que l’innovation et la technologie. Elle a également servi de plateforme pour favoriser les échanges entre les entreprises marocaines et celles de Dubaï, explorant ainsi les opportunités existantes et créant de nouvelles synergies.

À cette occasion, M. Alj a déclaré : « Le Royaume du Maroc connaît actuellement une dynamique très positive en matière d’investissement, grâce aux avancées remarquables réalisées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, qui ont fait du Maroc un leader africain, notamment dans l’industrie automobile, aéronautique, textile, agroalimentaire, pharmaceutique, ainsi que dans les énergies renouvelables. Les économies du Maroc et de Dubaï présentent d’innombrables complémentarités dans différents secteurs. En unissant leurs forces, nos communautés d’affaires respectives peuvent accélérer leur croissance et conquérir ensemble de nouveaux marchés, notamment en Afrique, où les opérateurs économiques marocains ont une expérience considérable à partager. »

De son côté, M. Mohammad Ali Rashed Lootah a souligné que « le Royaume du Maroc occupe une position de premier plan en tant que porte d’entrée majeure vers les marchés africains. Nous sommes impatients de collaborer avec la CGEM pour renforcer la coopération bilatérale et sommes convaincus que les activités de cette mission commerciale, impliquant 18 entreprises opérant à Dubaï, contribueront à créer de nouvelles opportunités et des partenariats prometteurs, favorisant ainsi l’augmentation des échanges commerciaux et des projets d’investissement avec Dubaï. »

Cette rencontre économique a été marquée par la signature d’un Mémorandum d’Entente (MoU) entre la CGEM et Dubaï Chambers. Ce MoU vise à établir un cadre de coopération entre les deux organisations afin de prendre des mesures concrètes pour accélérer la dynamique d’investissement entre le Maroc et Dubaï et d’en assurer le suivi.

LNT

Partagez cet article :