La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) ont signé, vendredi, une convention-cadre visant à renforcer leur collaboration pour le développement socio-économique du Royaume.

Dans un communiqué conjoint, la CDG et la CMR indiquent que cette convention vise à promouvoir une coopération fructueuse entre les deux institutions dans le sens de la convergence de leurs missions, leurs aspirations mutuelles et leurs intérêts communs.

La CDG et la CMR ambitionnent ainsi, poursuit le communiqué, de mutualiser leurs efforts et moyens autour de plusieurs axes de partenariat notamment le co-investissement dans des projets présentant un enjeu stratégique pour le développement socio-économique et territorial dans des secteurs stratégiques et d’avenir, ainsi que l’identification d’opportunités de mutualisation et de mise en place de mécanismes favorisant la mise en commun des ressources dans une perspective de rationalisation et d’amélioration de la performance.

Il s’agit aussi de l’amélioration des services rendus aux usagers à travers une meilleure coordination en matière de gestion des carrières et des droits à la retraite, ainsi que la simplification et la digitalisation des démarches et du lancement d’initiatives visant la promotion et le développement de services aux pensionnés en collaboration avec l’écosystème (acteurs publics, partenaires privés, start-up…).

En outre, la convention prévoit de mettre en place des comités de pilotage et de suivi en vue de veiller à la bonne gouvernance de cette convention et au déploiement effectif des projets qui en découlent.

Créée en 1959, la CDG est une institution financière publique exerçant un double mandat, à savoir la collecte et la sécurisation de l’épargne réglementée, notamment les dépôts de la CNSS, de la Caisse d’Épargne Nationale, des professions juridiques et des consignations, ainsi que la canalisation de long terme vers des investissements rentables et générateurs de croissance socioéconomique.

La CMR, créée en 1930, est un établissement public chargé de la gestion des régimes de pensions militaires et civiles du secteur public ainsi que les prestations pour le compte de tiers, et d’assurer la gestion des fonds de réserves et l’amélioration continue de leur performance. Elle contribue activement à la concrétisation de la stratégie nationale de la couverture sociale notamment en matière de retraite.

LNT avec MAP

