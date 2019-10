PARTAGER La CCG remporte le Prix Argent de la Meilleure Banque PME

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a remporté le Prix Argent de la Meilleure Banque PME de l’année en Afrique, décerné par la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe Banque Mondiale.

La remise du trophée a eu lieu hier en marge du prestigieux Forum sur le financement des PME « SME Finance Forum », qui tient sa 5ème édition à Amsterdam du 07 au 09 octobre sous le thème : « La convergence des secteurs authentiques et financiers des PME », et ce en présence de quelques 600 participants représentant plus de 280 institutions issues de 75 pays.

Ce prix vient récompenser les institutions financières les plus actives en matière d’inclusion financière des TPME, notamment en Afrique et dans la région MENA.

C’est ainsi que la CCG a été sélectionnée parmi 144 institutions financières de par le monde pour, notamment, l’efficience de sa stratégie, son positionnement ciblant la PME, son ouverture sur les autres marchés à travers ses innovations en termes de nouvelles solutions de financement de la TPME et des startups.

Suite à cette consécration, M. Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de la CCG a déclaré lors de la cérémonie : « C’est un honneur pour la CCG et l’ensemble des acteurs du financement au Maroc de se voir décerner ce Prix. Cela témoigne du succès du business model de la CCG qui ambitionne de développer davantage d’additionnalité et d’impact sur le tissu entrepreneurial marocain. Nous ne cessons d’innover pour répondre au mieux à ses divers besoins de financement ».

Il est à rappeler que la CCG est un établissement de crédit assimilé, sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances, dont le rôle est de travailler avec les autres acteurs du financement pour faciliter l’accès, aux TPME et aux startups, au financement. L’intervention de la CCG revêt diverses formes dont principalement des outils de garantie, mais également des crédits, du financement du haut du bilan et accessoirement des aides directes.

LNT avec Cdp