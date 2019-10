PARTAGER La caravane de la Fondation Noufissa Pharma 5 fait escale à Maaziz

La Caravane sociale nationale et internationale Maykoun Bass de la Fondation Noufissa Pharma 5 a fait escale à Maaziz ce samedi 12 octobre 2019 en partenariat avec FORSK (Fédération des Omnipraticiens Rabat-Salé-Kénitra), l’Association des Médecins de la Province de Khemisset, la Délégation de la Santé de Khemisset ainsi que les autorités locales.

La Fondation Noufissa Pharma 5 a mis à la disposition de ses partenaires une importante dotation de médicaments Pharma 5, le matériel médical nécessaire aux consultations médicales et aux opérations de circoncision et des dons divers destinés aux mamans et aux familles accueillies lors de la caravane.

Une vingtaine de collaborateurs Pharma 5 ont prêté main forte aux médecins bénévoles : Généralistes, Chirurgiens, Gynécologues, Pédiatre, Gastro-entérologues, ORL, Pneumologue, Dermatologue, Ophtalmologue, Infirmières, Sage-femme …

Plus de 1 500 patients ont pu être auscultés et près de 200 enfants ont été circoncis.

LNT avec CdP