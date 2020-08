PARTAGER La CAF dévoile le calendrier des finales des compétitions interclubs

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, lundi, son nouveau calendrier pour les demi-finales et finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a confirmé la tenue de la Finale 4 de la Coupe de la Confédération entre les Pyramids d’Egypte et le Horoya guinéen, précisant que le match se déroulera le 22 septembre au stade Mohammed V de Casablanca.

L’autre demi-finale entre Berkane et Hassania Agadir se tiendra le même jour au complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat, a fait savoir la CAF.

La finale du tournoi se tiendra le 27 septembre au complexe sportif Moulay-Abdallah, a indiqué la Confédération, ajoutant que tous les matchs seront à huis clos.

Par ailleurs , la CAF a annoncé que les demi-finales de la Ligue des champions auront lieu comme d’habitude, en aller et retour, précisant que les deux rencontres sont prévues les 25 et 26 septembre au Maroc puis les 2 et 3 octobre en retour en Egypte. Le dernier carré oppose d’un côté, le Raja au Zamalek et de l’autre le Wydad à Al Ahly.

La finale se tiendra le 16 ou le 17 octobre soit au Maroc ou en Egypte au cas où deux clubs d’un même pays se hissent en finale.

Dans le cas contraire, la finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine. A cet effet, la CAF a lancé un appel à candidatures jusqu’au 17 août.

LNT avec MAP