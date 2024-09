UFC Gym Morocco vient d’abriter les combats de sélection de la Bulgarian Top Team. L’institution reconnue pour sa forte contribution au monde des arts martiaux détient à son actif et dans ses rangs la star de l’UFC Benoit Saint Denis : « Cet événement exceptionnel a culminé le dimanche 1er septembre avec un combat final, où le gagnant a signé un contrat professionnel et aura ainsi donc l’opportunité de combattre pour des organisations prestigieuses telles que PFL ou UFC Work », dit-on, auprès d’UFC Gym Morocco.

Jonathan Harroch, PDG du groupe Nation Sportive, a souhaité évoquer sa fierté à l’idée de voir un événement d’une telle ampleur internationale se tenir au Maroc : « Cet événement marque un tournant décisif dans la création et la naissance de champions nationaux au Maroc. Nous sommes déterminés à offrir aux talents locaux une plateforme pour se révéler sur la scène internationale ».

Pour rappel, le groupe Nation Sportive, qui compte parmi ses marques phares City Club, Unique Fitness Clubs et UFC Gym, détient le plus grand réseau de clubs de sports au Maroc. Cette infrastructure représente, selon le groupe, un vivier idéal pour détecter et développer les futurs champions nationaux : « Nos clubs sont conçus pour soutenir les athlètes en herbe, leur offrant accès à des entraînements de haut niveau, à des équipements de pointe, et à un coaching de qualité. Nous croyons fermement que cet événement inspirera la prochaine génération de combattants marocains », a ajouté M. Harroch, pour qui cet événement revient à souligner le dynamisme du secteur sportif au Maroc et l’importance de la collaboration avec des équipes et des organisations reconnues au niveau international…

H.Z

