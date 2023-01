La British International School of Casablanca (BISC) vient d’accueillir l’ambassadeur Britannique au Maroc, M. Simon Martin, pour la concrétisation du partenariat liant BISC et l’ambassade Britannique par le biais du programme de bourse Chevening.

Le programme Chevening est un programme de bourses d’études internationales financé par le gouvernement britannique et ses partenaires, dont la British International School of Casablanca en fait partie, et qui vise à soutenir les personnes ayant des références universitaires solides et un potentiel de leadership. Les bourses d’études Chevening sont conçues pour offrir aux boursiers l’opportunité de poursuivre un master d’un an dans n’importe quelle filière dans une université accréditée au Royaume-Uni, ainsi que de rejoindre un réseau mondial influent de plus de 50 000 anciens étudiants dans plus de 160 pays et territoires du monde entier.

L’objectif du programme Chevening est de sélectionner et de soutenir les étudiants qui ont le plus grand potentiel pour devenir des leaders et des décideurs dans leur propre pays, en leur offrant une expérience de vie et d’études au Royaume-Uni qui les aidera à développer leurs compétences sur le plan professionnel ainsi que personnel. Le programme Chevening est considéré comme le plus prestigieux programme de bourses d’études de ce type dans le monde.

M. Simon Martin, a souligné la diversité culturelle de l’école, avec des élèves venant de différents pays, avec plus de 40 nationalités représentées à BISC, et des enseignants expérimentés venant d’horizons variés, dont plus de 95% sont des Anglais.

De son côté, M. Boubker EL Fehdi, Président de la BISC a déclaré : « La famille El Fehdi a toujours soutenu les causes nobles et n’hésitera à aucun moment à faire briller l’image des jeunes Marocains dans les quatre coins du monde. A travers cette initiative, nous allons permettre à plusieurs jeunes marocains de réaliser leur rêve d’aller étudier un Master dans l’université de leur choix au Royaume-Uni gratuitement, leur permettant ainsi de développer leurs compétences sur le plan professionnel et personnel et leur leadership. Nous avons également mis en place un système de bourse d’excellence qui s’élève à plus de 3 MDH pour la scolarisation des élèves disposant d’un excellent niveau venant de plusieurs écoles au Maroc ».

Un chèque de 59.400 livres, l’équivalent approximativement de 750.000 Dirhams marocains, a été remis par Mr. Boubker El Fehdi à l’ambassadeur Britannique au Maroc.

Pour rappel, la BISC est reconnue pour son excellence académique où les élèves bénéficient d’une éducation internationale de qualité, avec un accent particulier sur l’enseignement avec la langue anglaise, et une pédagogie basée sur l’expérimentation à travers le Cambridge Curriculum. Elle offre également une variété de programmes extracurriculaires tels que des activités sportives, des clubs et des opportunités de bénévolat pour les élèves leur permettant de prôner des valeurs comme l’égalité, le sens du partage et l’acceptation de soi et des autres.

H.Z

