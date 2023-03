MG Motor et Jameel Motors viennent d’annoncer le lancement de la marque britannique emblématique ‘MG’ au Maroc, son 10ème marché dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

En tête de file avec des véhicules entièrement électriques et hybrides, KG est détenue aujourd’hui par le groupe chinois SAIC, un acteur dans la production de véhicules électriques, mais aussi partenaire stratégique avec CATL, le leader mondial dans la conception et productions des batteries qui équipe des marques mondiales.

Au Maroc, la marque MG sera distribuée par Jameel Motors, l’un des principaux distributeurs de Toyota dans le monde, en ouvrant initialement cinq salles d’exposition à Casablanca et Rabat.

Au menu, le lancement de la gamme la plus large de voitures électrifiées sur le marché généraliste EV avec 4 modèles électrifiés : MG Marvel R EV ; MG 4 EV ; MG ZS EV et MG HS PHEV.

Ainsi, au Maroc, la marque introduira dans un premier temps 7 modèles dont 3 véhicules électrifiés. La MG 3 est une citadine polyvalente. La nouvelle MG 4 est 100% électrique. La MG5 est une berline, équipée d’un moteur de 1,5 litre qui fournit 150 Nm de couple et offre deux transmissions, manuelle et automatique, délivrant 115 chevaux. La MG ZST est un SUV compact qui fait son entrée sur le marché automobile avec un style sportif. Ce véhicule est équipé d’un moteur turbo de 1,3 litre développant 156 chevaux, offrant des performances remarquables et une expérience de conduite gratifiante.

La MG ZS EV est un SUV électrique compact qui se démarque par son style sportif. Équipé d’une batterie lithium-ion de 51 et 72 kWh offrant une autonomie pouvant atteindre 440 km en cycle WLTP, ce véhicule est conçu pour les longues distances sans avoir à se soucier de la recharge. La MG ZS EV est également équipée d’un système de charge rapide permettant de charger jusqu’à 80 % de la batterie en seulement 30 minutes.

Le SUV MG HS est propulsé par un moteur Turbo 1,5 litre qui offre un cockpit numérique de 12,3 pouces et un toit ouvrant panoramique.

La MG EHS Plug-In Hybrid (PHEV) offre une autonomie électrique de 52 km. Avec 258 chevaux, elle associe un moteur à essence turbo et un moteur électrique.

Le MG MARVEL R est un SUV électrique compact spacieux et luxueux fait partie de la deuxième génération de véhicules 100 % électriques de MG. Avec un design lisse et sportif, le MG MARVEL R Electrique offre une expérience entièrement numérique et connectée, zéro émission et une autonomie de 402 km, ainsi qu’une transmission à deux vitesses…

H.Z

