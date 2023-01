La Bourse de Casablanca a clôturé le 4ème trimestre de 2022 (T4-2022) en recul, son principal indice, le Masi, lâchant 7,69% à 10.720,25 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 8,53 % à 857,43 points, et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a abandonné 7,01% à 805,04.

Depuis le début de l’année, le Masi, le MSI20 et le Casablanca ESG affichent respectivement des contre-performances de -19,75%, -21,03% et -19,34%.

Au terme de ce trimestre, seulement 4 secteurs ont terminé en hausse, alors que 19 ont fini en baisse.

Le secteur des boissons a réalisé la meilleure performance (+8,46%), suivi des « Mines » (+2,49%) et du « Transport » (2,33%),

A l’opposé le secteur « Ingénieries Et Biens d’Equipements Industriels » (-21,67%) a accusé le plus fort repli, suivi de celui de la chimie (-19,24%) et celui de la Sylviculture & Papier (-18,63%).

Le volume global des échanges au T4 s’est élevé à plus de 28,48 MMDH, dont 9,16 MMDH réalisés sur le marché central actions et 16,84 MMDH sur le marché de blocs (actions).

Sur le podium des transactions des valeurs, Managem a été l’instrument le plus actif, s’accaparant 29,41% des transactions, soit 2,69 MMDH, suivi d’Attijariwafa Bank avec 1,14 MMDH (12,5%) et Itissalat Al-Maghrib avec 825,43 millions de dirhams (MDH (9%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 561,1 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-32,02% à 42,9 DH), Maghreb Oxygène (-29,74 % à 244,75 DH), BMCI (-21,24% à 354,4 DH), Sonasid (-20% à 520 DH) et Alliances (-18,74 % à 52 DH). Les plus fortes hausses de la semaine ont été l’œuvre de Stokvis Nord Afrique (+30,37 % à 15,71 DH), Oulmes (+24,32% à 1.554 DH), Balima (17,02% à 165 DH), SMI (12,59% à 1520 DH) et IB MAROC.COM (+8,29% à 30,97 DH).

LNT avec MAP

Partagez cet article :