La Bourse de Casablanca, fermée lundi à l’occasion du Nouvel an, a entamé ses échanges dans le vert mardi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,66% à 12.172,92 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,73% à 997,05 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,63%, à 907,55 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est quant à lui adjugé 1,27%, à 1.007,96 pts.

Sur le front des valeurs, Minière Touissit (+9,17% à 1.190 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+7,45% à 30,86 DH), Immorente Invest (+4,05% à 96,77 DH), Cartier Saada (+3,86% à 22,85 DH) et Cosumar (+3,79% à 202,4 DH) ont affiché les plus fortes hausses. À l’inverse, Stokvis Nord Afrique (-2,2% à 10,66 DH), Sodep-Marsa Maroc (-2,16% à 272 DH), Sanlam Maroc (-1,85% à 1.275 DH) et Cih (+0,16% à 351 DH) ont accusé les plus fortes baisses. Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,38%.

