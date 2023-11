La Bourse de Casablanca a organisé jeudi 23 novembre une conférence en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la CGEM, axée sur le thème « Comment la décarbonation peut être un levier de compétitivité et de croissance pour les entreprises ».

Cette conférence a réuni des intervenants tels qu’Assia Benhida, Partner PwC – ESG Leader Maghreb & Présidente de la Commission Développement Durable de la CGEM, Badr Ikken, Président de Green Innov Industry Investment & Président Économie Verte et Décarbonation à la CGEM, Nasma Jrondi, Experte Senior Décarbonation auprès du Pôle Air-Climat – Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, et Soumia Bahi, Directrice ESG & Certifications à Bank Of Africa, qui a partagé son témoignage en tant que société cotée et entreprise engagée.

« La décarbonation est vraiment un sujet au cœur de la place », a déclaré M. Tarik Senhaji, DG de la Bourse de Casablanca, à l’ouverture de cette conférence, insistant sur le fait que c’est « un sujet qui devrait être discuté de tout temps ». Il a évoqué « trois dimensions » de cette décarbonation : la responsabilité sociétale (la planète en a besoin), économique (la bourse quantifie et traite des données tout le temps, donc remarque l’impact de la décarbonation), et réglementaire (de plus en plus de choses s’imposent, par exemple avec la taxe carbone). Et le chantier est urgent, a réitéré M. Senhaji.

Mme Jrondi, pour sa part, a expliqué que « chaque acteur de la société a sa part à jouer », que ce soit les entreprises, les universités, la société civile… tous doivent s’impliquer vers « un écosystème à mettre en place pour que cette décarbonation se fasse de manière durable ».

M. Ikken, de son côté, a cité de manière pragmatique les changements à venir pour les entreprises marocaines, notamment au niveau de l’UE, notre premier partenaire, par exemple en ce qui concerne le CBAM (Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) mis en place par l’UE (achat de crédits carbone, etc.), dont le reporting a démarré ce 1er octobre. « Des secteurs vont profiter de cette taxation, comme le ciment, le fer et l’acier », a-t-il précisé, mais d’autres vont accuser une perte de compétitivité.

Ces propos ont été appuyés par ceux de Mme Benhida, qui est revenue sur les relations Maroc-UE, évoquant le principe d’achat responsable qui est mis en place par de plus en plus de grands groupes : « Tôt ou tard, nous aurons la nécessité de prouver que l’on est engagé dans un processus de décarbonation, que l’on est un acteur responsable ». Et d’insister : « Si on ne l’adresse pas, la décarbonation va entraîner un surcoût pour nos entreprises, ce qui va réduire leur compétitivité ». De plus, le climat est une « problématique très importante pour les citoyens marocains », donc il est très possible que tôt ou tard le consommateur marocain soit plus sélectif sur ce qu’il achète.

« Le bilan carbone est absolument indispensable », et « à la portée de toutes les entreprises », selon Mme Jrondi, qui n’a pas manqué de mentionner un guide créé à ce propos par la Fondation. De plus, « on conseille de digitaliser, parce qu’il est difficile de collecter la donnée », a-t-elle précisé, rappelant que « nous avons mis en place une convention cadre de décarbonation de l’économie marocaine ».

Mme Bahi, pour sa part, a illustré les propos de ses co-intervenants par l’exemple de Bank of Africa, qui depuis plusieurs années a mis en place la réalisation d’un bilan carbone chaque 2 ans pour évaluer les progrès réalisés. « Ce qui est important dans le bilan carbone, c’est la donnée collectée », a-t-elle confirmé, et elle détaillé également les économies réalisées par le groupe bancaire grâce à cet exercice.

Dans le prolongement de la conférence, la Bourse de Casablanca a adhéré à la charte Qualit’Air, élaborée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Ses équipes soulignent que, suite à la récente mise en place d’une nouvelle méthodologie pour son indice phare masi.esg, la signature de la charte Qualit’Air s’inscrit dans une volonté accrue de mobilisation en faveur de la protection de l’environnement et du financement vert.

La Bourse de Casablanca, consciente de la corrélation entre les enjeux économiques et environnementaux, ambitionne, à travers cet engagement, de mobiliser son écosystème, en particulier les entreprises cotées, en faveur de la décarbonation et du financement vert. La décarbonation est vue comme une initiative cruciale pour orienter l’économie vers une trajectoire de croissance, notamment par des investissements accélérés dans une économie verte.

Le marché boursier marocain a démontré un engagement significatif envers la décarbonation ces dernières années, jouant ainsi un rôle clé dans la transition vers une économie plus durable, avec l’adoption de nombreuses mesures favorisant l’engagement ESG.

La Bourse de Casablanca, en adhérant à la Charte Qualit’Air, prend cinq engagements majeurs, notamment l’évaluation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la sensibilisation et l’incitation de son écosystème à entreprendre des actions en faveur du climat.

Selim Benabdelkhalek

