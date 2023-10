Pendant les Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, qui se tiennent actuellement à Marrakech, la Bourse de Casablanca a inauguré deux nouvelles salles de marché les 9 et 10 octobre 2023. Ces espaces sont localisés au sein de l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, plus précisément à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) et à l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG).

Cette initiative découle de trois accords conclus en mai dernier entre la Bourse de Casablanca, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, la World Federation of Exchanges (WFE) et le Chartered Institute for Securities and Investment (CISI). Ces partenariats ont pour objectif global de promouvoir l’éducation financière, en particulier la culture boursière, auprès des étudiants grâce à divers outils. Ces nouvelles salles de marché sont équipées de matériel informatique et offriront aux jeunes étudiants l’opportunité de se familiariser avec les concepts financiers et d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Il convient de rappeler que la Bourse de Casablanca a déjà mis en place des salles de marché dans les principales universités et établissements d’enseignement supérieur, publics et privés, à travers le Maroc depuis 2012. De plus, d’autres espaces similaires verront bientôt le jour.

LNT avec CdP

