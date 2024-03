Dans le but de poursuivre leurs efforts pour développer le financement des entreprises et renforcer une collaboration entamée depuis plusieurs années, la Bourse de Casablanca et l’Ordre des Experts Comptables (OEC) ont signé, ce jeudi 29 février 2024, une convention cadre portant sur quatre axes fondamentaux : la promotion du marché financier en tant que vecteur principal de financement de la croissance des entreprises ; la mise en valeur du rôle de l’Expert-comptable comme conseiller dans l’accompagnement des entreprises pour l’ouverture de leur capital ; le renfoncement des efforts conjoints pour l’amélioration de la transparence financière des entreprises ; ainsi que le lancement d’un Certificat Professionnel en Stratégies de Financement sur les Marchés des Capitaux au profit des experts comptables. Ce dernier axe a fait l’objet d’une convention spécifique signée entre la Bourse de Casablanca et l’Institut de Formation de l’Ordre des Experts-Comptables. Ledit certificat est dédié aux membres de l’OEC et est axé sur les compétences d’accompagnement et de conseil dans le domaine du marché des capitaux.

Lors de la cérémonie de signature, M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, a déclaré « Notre mobilisation avec l’Ordre des Experts Comptables, à travers cette nouvelle feuille de route et les actions concrètes prévues, permettra aux entreprises de se préparer et d’accéder plus facilement au financement par la bourse, contribuant ainsi au développement de l’investissement privé et in fine à la croissance de l’économie nationale. »

Pour sa part, Faiçal Mekouar, Président du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables, a souligné : « A l’Ordre des Experts Comptables, nous sommes conscients de l’importance stratégique du financement par la Bourse autant pour les entreprises que pour l’économie nationale. Nous allier à notre partenaire historique, la Bourse de Casablanca dans le cadre de cette feuille de route, a pour but d’outiller davantage nos membres pour jouer pleinement leur rôle auprès des entreprises et pouvoir ainsi promouvoir le financement boursier pour les unes et favoriser davantage la transparence financière pour les autres ».

De son côté, M. Youssef El Ouadi, Secrétaire Général de l’Institut de Formation de l’Ordre des Experts Comptables, a confirmé : « L’Institut de Formation de l’Ordre des Experts Comptables est profondément conscient de la portée stratégique de la synergie mise en place. La myriade des actions menées par l’Institut, qui a toujours porté sur le renforcement de la transversalité des liens avec les différents organismes publiques, privés et régulateurs, trouve une nouvelle consécration dans la création de vases communicants solides avec la Bourse de Casablanca, et ce à travers le levier de la formation et de la certification. Un nouveau chapitre qui représente un catalyseur inéluctable du développement de l’investissement privé via le prisme du financement sur le marché boursier, de par la position avérée de l’Expert-Comptable en tant que conseiller pivotal des entreprises au Maroc, et acteur actif dans le paysage macroéconomique national ».

En effet, avec cette feuille de route, les deux parties s’engagent dans un projet collaboratif de grande envergure, tout en définissant un plan stratégique visant d’un côté à promouvoir le marché boursier notamment à travers la mise en œuvre d’une campagne de promotion conjointe ciblant les membres de l’ordre et leur écosystème dont font partie les entreprises et les prescripteurs. De l’autre côté, les deux partenaires ambitionnent de développer le volet informationnel à travers une collaboration dans la création et la diffusion de supports informatifs tels que des guides et des études destinées à tenir les membres informés des évolutions significatives du marché boursier.

Zoom sur le « Certificat Professionnel en Stratégies de Financement sur les Marchés des Capitaux » au profit des experts comptables.

Piloté par le Président du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables du Maroc, le Directeur Général de la Bourse de Casablanca et le Secrétaire Général de l’Institut de Formation de l’OEC, ce certificat a pour objectif de fournir aux participants les connaissances pratiques nécessaires en matière de Conseil en financement et de levée de fonds sur le marché des capitaux, ainsi que les capacités techniques pour mener des missions de Conseil et d’accompagnement dans le cadre d’un projet d’ouverture du capital.

Ce certificat est constitué de différents modules portant notamment sur les techniques d’accompagnement et de Mindset training des Membres OEC & Entreprises Clients ; les techniques financières nécessaires pour la réalisation des missions et les processus de gestion des relations avec les intervenants du marché.

Les modules du certificat seront organisés au sein de la Bourse de Casablanca et seront assurés par des intervenants et experts expérimentés et reconnus, dotés d’une forte capacité méthodologique et pédagogique. Ils seront issus de l’OEC, de Banques d’affaires, de l’AMMC et de la Bourse de Casablanca.

LNT avec CdP

Partagez cet article :