La deuxième édition du Casablanca Chess Week (CCW), qui promeut le jeu d’échecs, a été lancée jeudi au siège de la Bourse de Casablanca, en présence de grandes personnalités échiquéennes internationales.

Organisée conjointement par la Bourse de Casablanca et la société de développement local Casablanca Event & Animation, cette édition, placée sous le thème « A game of minds », vise à faire connaître ce jeu auprès des casablancais et à mettre en exergue l’aspect intellectuel de ce sport.

Le lancement de l’édition 2023, marquée par la présence de l’Ambassadeur de la Hongrie au Maroc, Miklós Tromler, a connu la participation de la championne hongroise de ce sport, Judit Polgàr, le Grand Maître international (GMI) marocain Hicham Hamdouchi ainsi que le GMI Bachar Kouatly, premier grand maitre franco-arabe des échecs et ex-président délégué de la fédération internationale des échecs (FIDE).

S’exprimant à cette occasion, Mme Polgar a mis l’accent sur l’importance pour les entreprises et les différents acteurs de la société de comprendre à quel point les échecs peuvent être importants pour la société et pour transmettre des messages importants.

Selon la meilleure joueuse féminine de tous les temps, l’apprentissage des échecs est essentiel et peut être extrêmement éducatif pour les enfants, dans la mesure où ce jeu de table leur permet une meilleure compréhension globale, une liaison parfaite entre les différents points, et un apprentissage des connaissances de tous les jours à travers une manière très ludique.

Pour sa part, M. Kouatly a remercié la Bourse de Casablanca et Casablanca Event & Animation pour l’organisation de cette deuxième édition du CCW qui est en phase avec ce qui se passe dans le monde.

Et d’ajouter que l’intelligence artificielle ou l’apprentissage profond sont en train de changer économiquement beaucoup de domaines dans toutes les sociétés.

« Le jeu d’échecs offre une expérience inspirante pour la future cohabitation entre humains et IA. Certes, les joueurs humains ont dû s’adapter à la supériorité de la machine, mais cela a également amené de belles opportunités », a-t-il dit

« La technologie a, sans aucun doute, permis d’accroître fortement la popularité des échecs, et les taux de croissance que nous connaissons dans la pratique de notre jeu depuis plusieurs années augurent d’un futur fructueux boosté par l’application de l’IA, à condition de mettre en place le bon environnement », a indiqué M. Kouatly. De son côté M. Hamdouchi, a relevé que cet évènement a pour but de populariser le jeu d’échecs dans le Royaume, notant que la première édition du CCW a été un franc succès.

Après la cérémonie du lancement, l’Agenda de l’édition 2023 du CCW a démarré avec une conférence scientifique sous le thème « A game of minds : Insights on AI from Chess ».

Cette conférence, animée par Shameed Sait, Expert indien en Intelligence Artificielle (IA) et passionné d’échecs, a pour objectif d’explorer la contribution du jeu d’échecs dans la compréhension et le développement de l’IA, ainsi que les changements apportés à la pratique de ce jeu.

LNT avec CdP

Partagez cet article :