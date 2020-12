Afin de marquer son introduction en bourse, une cérémonie de 1ère cotation de la société ARADEI Capital a été organisée par la Bourse de Casablanca, exceptionnellement sous format digital pour se conformer aux mesures de sécurité liées à la Covid 19. Cette introduction témoigne du rôle que joue le marché boursier dans le financement du développement des entreprises, notamment dans le contexte actuel de relance économique du Maroc. A ce propos, M. Kamal Mokdad a déclaré « Dans le contexte actuel où les effets de la crise sanitaire se font ressentir sur notre économie, le marché des capitaux est tout à fait apte à assurer une grande flexibilité dans le financement du développement des entreprises et ce, en complément au financement bancaire. De plus, la Bourse de Casablanca a mis en place un certain nombre de mesures pour permettre aux entreprises, notamment les Petites et Moyennes Entreprises, un accès privilégié au marché ». M. Nawfal Bendefa a également déclaré « Pour ARADEI Capital, cette opération est une réussite ! Nous sommes très heureux de constater la diversité des investisseurs qui ont souscrit à l’opération, malgré l’incertitude du contexte actuel. Et nous remercions, tous ceux qui ont fait la réussite de notre introduction en bourse et qui nous ont fait confiance : épargnants, investisseurs, actionnaires historiques et organismes de conseil ».

Étaient présents à cet événement : M. Kamal Mokdad et M. Tarik Senhaji, respectivement, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la Bourse de Casablanca, ainsi que M. Nawfal Bendefa, Président Directeur Général d’ARADEI Capital, M. Mohamed Benhaddou, Directeur Général Corporate Finance de CFG Bank et M. Ahmed Arharbi, Directeur Opérations Marché de la Bourse de Casablanca. Introduite au cours de 400 dirhams, et sur-souscrite 4,3 fois, la valeur ARADEI Capital (ARD) a enregistré à l’ouverture du marché un cours de 419,50 Dhs.

LNT