Dans la continuité de sa campagne de proximité portant sur l’Introduction en Bourse, la Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP) et la Bourse de Casablanca ont organisé le mardi 6 juin une rencontre avec les opérateurs du secteur du BTP.

La rencontre ayant réuni les opérateurs du secteur du BTP, a connu la participation de M. Mustapha Fares, Secrétaire Général par intérim au Ministère de l’Equipement et de l’Eau, M. Mohamed Mahboub, Président de la FNBTP, M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca et M. Mohamed Horani, Président de l’Association Marocaine des Entreprises faisant Appel Public à l’Epargne (APE) ainsi que différentes parties prenantes des écosystèmes de la Finance et du BTP.

Organisée sous le thème « La transmission des entreprises familiales du BTP : Le marché boursier comme levier », cette rencontre avait pour but de mettre en avant, à travers les différentes allocutions de la plénière et les deux panels programmés, les atouts et les opportunités qu’offrent l’introduction en bourse pour les entreprises familiales du secteur du BTP notamment en matière de transmission.

« Dans l’objectif d’accélérer leur croissance et d’assurer leur transmission, les entreprises du secteur du BTP gagneraient à faire appel au financement par le marché boursier, dont les investisseurs sont fortement demandeurs comme en témoigne la dernière IPO de TGCC, qui a été souscrite 22 fois », a déclaré, lors de son allocution, M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca.

Le premier panel de la rencontre a porté sur la thématique « Enjeux et opportunités de la transmission des entreprises du BTP » et a été animé par M. Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, M. Nasser Sediqqi, Directeur des opérations financières et des marchés à l’AMMC, M. Ali Skandre, Directeur Général de BMCE Capital Conseil et M. Zakaria Fahim, Président de BDO Maroc.

Lors du 2ème panel, la parole a été donnée aux dirigeants de deux entreprises qui ont fait partie du Programme d’accompagnement aux entreprises mis en place par la Bourse de Casablanca. Il s’agit de M. Abdelhay Benomar, Directeur Général de Générale de Projets, entreprise certifiée « Elite » et opératrice du secteur du Bâtiment et Travaux publics et de Mme Bouthayna Iraqui Houssaini, Présidente de Locamed et Vice-Présidente de la CGEM Rabat. Les deux dirigeants ont témoigné de leur expérience au sein du programme.

Il est à noter que le secteur du BTP contribue à hauteur 6% dans le PIB national et présente un grand besoin en matière de financement, au vu des investissements lourds et des grands chantiers dans lesquels ses entreprises opèrent, estimés par le Ministère de l’Equipement et de l’Eau à 45 milliards de MAD. A la Bourse de Casablanca, le secteur est présent à travers 8 émetteurs de différentes tailles, qui représentent 3,5% de la capitalisation boursière et est doté de l’indice sectoriel MASI.BTP.

LNT avec CdP

