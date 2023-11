Après le succès de la première édition du programme Women In Business, la BMCI, en tant qu’acteur majeur du financement de l’économie et de la promotion de l’entrepreneuriat féminin, renouvelle son partenariat avec la BERD pour soutenir davantage de projets. Depuis la signature du premier accord en 2018, la BMCI a facilité la réalisation de près de 200 projets portés par des femmes entrepreneures, représentant un montant total de 135 millions de dirhams marocains.

Rappelons que le programme WIB cible exclusivement les femmes professionnelles travaillant dans un cadre libéral ainsi que les femmes dirigeantes de petites et moyennes entreprises marocaines comptant moins de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires n’excédant pas 550 millions de dirhams. En plus de l’apport financier, ce programme offre aux femmes entrepreneures divers services tels qu’un outil de diagnostic en ligne gratuit pour leur activité, un coaching personnalisé, des conseils adaptés, une formation pour le développement de compétences entrepreneuriales, et un mentorat pour les aider à préparer la croissance et l’expansion de leur entreprise.

La nouvelle version du programme WIB met particulièrement l’accent sur l’inclusion, l’innovation et la responsabilité sociale, avec deux ajouts majeurs : les investissements dans le domaine digital et un soutien financier renforcé aux TPME dirigées par des femmes sinistrées dans la région d’El Haouz, touchée par le séisme du 8 septembre.

Ce cinquième partenariat entre la BMCI et la BERD vise à soutenir la BMCI dans la consolidation de son modèle commercial, ainsi que dans la poursuite de sa transformation numérique et de ses pratiques, afin de collaborer de manière plus efficace avec les TPME dirigées par des femmes. La BMCI maintient ainsi sa politique engagée en faveur de la parité, suivant les actions du Groupe BNP Paribas, qui s’investit depuis de nombreuses années aux côtés des femmes entrepreneures dans la création et le développement de leurs activités.

LNT avec CdP

