La BMCI digitalise son rapport RSE

La BMCI est la première banque marocaine à lancer sa plateforme digitale de reporting pour la responsabilité sociale des entreprises.

Dans une volonté de s’engager en tant que Banque citoyenne et de maintenir la continuité de ses actions en termes de responsabilité sociétaire, la BMCI se positionne comme première banque marocaine à lancer sa nouvelle plateforme digitale pour son rapport RSE, annonce un communiqué de presse.

Le rapport RSE digital tient compte également, par son système d’Indexation, des principales normes et cadres réglementaires existants. Il maintient l’alignement volontaire avec les normes internationales Global Reporting Initiatives ( GRI ) entrepris par la BMCI en 2018 et répond aux exigences réglementaires et sectorielles dans une approche d’écoconception structurelle du reporting.

Ce nouveau format permet à la BMCI de faciliter l’accès à l’information pour l’ensemble de ses parties prenantes à travers une interface conviviale, selon le même communiqué.

En tant que banque citoyenne, la responsabilité sociale s’inscrit au cœur du modèle de croissance et de la stratégie d’entreprise de la BMCI. La reconnaissance des actions de la BMCI confirme l’engagement au plus haut niveau de l’entreprise et la pertinence de sa démarche RSE.

LNT avec CDP