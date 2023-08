La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a annoncé, mercredi, le lancement de la deuxième cohorte de son programme « Star Venture » pour soutenir l’essor de 8 startups Marocaines. Fort du soutien financier de la République de Corée, ce programme vise à identifier les start-ups à fort potentiel et à mobiliser une expertise mondiale pour les aider à se développer rapidement, indique la BERD dans un communiqué.

« Star Venture » a démontré tout son potentiel en contribuant de manière significative à la croissance et au succès des cinq start-ups qui ont participé à sa première cohorte, souligne la même source, citant l’exemple de « Pipip Yallah » spécialisée dans le covoiturage, « Deepecho » dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la santé et « Weego », spécialisée dans la mobilité durable qui se sont distinguées en réalisant des performances remarquables grâce à l’accompagnement personnalisé de 18 mois et aux ressources mises à leur disposition par le programme. Actuellement déployé dans les régions du Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEMED), y compris le Maroc, ainsi que dans les Balkans occidentaux, la Turquie, la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie, le programme « Star Venture » accompagne déjà plus de 350 entreprises en phase précoce de par le monde. En s’appuyant sur un réseau international de mentors, de conseillers et d’investisseurs, « Star Venture » offre un accompagnement personnalisé aux jeunes entreprises pendant 18 mois pour les aider à réaliser leur plein potentiel, tout en soutenant les accélérateurs pour renforcer l’écosystème entrepreneurial. L’objectif premier du programme est d’identifier des jeunes entreprises prometteuses en vue de les aider à améliorer leur efficacité opérationnelle et à favoriser leur croissance rapide. Pour y parvenir, « Star Venture » propose une combinaison d’ateliers, de mentorat et d’assistance technique sur mesure afin de surmonter les défis liés à leur expansion. En outre, ledit programme contribue à résoudre l’un des obstacles majeurs auxquels les startups sont souvent confrontées, à savoir l’accès au financement. Les startups sélectionnées seront ainsi mises en relation avec un réseau d’investisseurs internationaux ayant un intérêt stratégique pour les entreprises en phase de démarrage à travers une série d’évènements de pitchs, facilitant ainsi leurs levées de fonds et leur expansion. Les startups Marocaines intéressées sont invitées par la BERD à soumettre leurs candidatures avant le 24 septembre 2023 sur son site web à l’adresse « https://www.ebrd.com/starventure/overview ». Un jury d’experts, se réunira lors d’un événement organisé par la BERD début octobre pour sélectionner les huit startups qui rejoindront cette deuxième cohorte. Les entreprises sélectionnées auront la chance de se joindre à un groupe dynamique bénéficiant d’un programme de soutien intensif, offrant une expertise internationale dans leurs domaines respectifs, des conseils techniques et commerciaux ainsi que des mentors chevronnés. « La BERD est fière de pouvoir offrir un soutien essentiel aux start-ups Marocaines prometteuses et de contribuer au développement économique durable du Maroc », a affirmé la banque. Grâce à ‘Star Venture’, la banque continue de jouer un rôle actif dans la promotion de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la croissance économique, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

