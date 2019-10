PARTAGER La BCP finalise l’acquisition de la Banque Commerciale Internationale congolaise

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a finalisé, vendredi, l’acquisition de 100% du capital de la Banque Commerciale Internationale (BCI) de la République du Congo, auprès du Groupe BPCE (groupe bancaire français formé des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne), après avoir obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires, a indiqué le groupe BCP. A travers cette acquisition, le groupe BCP renforce sa présence dans la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) et atteint le cap stratégique de 30 pays de présence à l’international, dont 16 en Afrique, souligne le Groupe dans un communiqué parvenu à la MAP.

« Le rachat de la BCI permettra au groupe BCP d’asseoir sa présence dans la zone CEMAC à travers un programme d’inclusion financière porté par un écosystème de solutions digitales et technologiques en phase avec les attentes du marché », a souligné M. Kamal Mokdad, directeur général de la BCP en marge de la cérémonie de signature, organisée au siège de la BCI à Brazzaville.

Le groupe BCP est le sixième acteur bancaire du Continent par la taille des fonds propres, et l’une des toutes premières banques africaines en termes de total bilan. La BCP dispose d’une implantation historique en Afrique de l’Ouest sous la marque « Banque Atlantique » et en Europe via sa filiale « Chaabi Bank ». La BCP est également la seule institution bancaire en Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre à être présente dans l’océan indien à Maurice, à travers sa filiale « BCP Bank » (Mauritius), selon la même source.

LNT avec CdP