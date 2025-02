En présence de M. Faustin Archange TOUADÉRA, Président de la République Centrafricaine, la Banque Populaire Maroco Centrafricaine (BPMC), filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), a inauguré le 02 février 2025, un nouveau bâtiment scolaire entièrement équipé au lycée de Damara. Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la BPMC et le Ministère de l’Éducation Nationale, initié en 2023, visant à améliorer les infrastructures éducatives et à promouvoir une éducation inclusive en République Centrafricaine.

Le nouveau bâtiment comprend trois salles de classe modernes et entièrement équipées. Cette infrastructure permettra de désengorger les classes existantes et d’offrir aux élèves et enseignants un environnement propice à l’apprentissage, conforme aux standards internationaux.

Lors de la cérémonie, M. Dramane CISSÉ, Directeur Général de la BPMC, a déclaré : « L’éducation est un levier essentiel pour le développement et l’émancipation des jeunes. Ce projet incarne notre engagement à soutenir une éducation de qualité, accessible à tous. C’est un pas de plus vers un avenir meilleur pour les générations futures ».

Le Président de la République, S.E.M. Faustin Archange TOUADÉRA, a salué l’initiative de la BPMC, soulignant l’importance de l’implication des acteurs privés dans la réalisation des objectifs nationaux. « Ce projet illustre parfaitement comment les partenariats public-privé peuvent contribuer à relever les défis éducatifs et à améliorer les conditions de vie de nos populations », a-t-il affirmé.

Ce programme s’inscrit dans la volonté de la BPMC de soutenir des initiatives à fort impact social, en cohérence avec les valeurs du Groupe BCP. En investissant dans des infrastructures éducatives, la banque réaffirme son rôle de partenaire engagé aux côtés des autorités centrafricaines, contribuant ainsi au développement durable des communautés locales.

La cérémonie d’inauguration a réuni des personnalités de premier plan, dont S.E.M. Mostafa HALFAOUI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc en République Centrafricaine, M. Aurélien Simplice ZINGAS, Ministre d’État à l’Éducation Nationale, ainsi que des membres du Comité de Direction de la BPMC.

