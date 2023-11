Dans la continuité de son engagement en faveur du développement économique de l’ensemble des régions du Maroc et en adéquation avec ses valeurs de proximité et de citoyenneté, la Banque Populaire a inauguré le 18 novembre, sa nouvelle succursale à Dakhla, annonce un communiqué de presse du groupe.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Ali KHALIL, Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, de M. Abderrahaman EL JAOUHARI, Gouverneur de la province d’Aousserd, de M. Mohamed Karim MOUNIR, Président du groupe BCP, de M. Abdenaceur BOUGTIB, Président du Directoire de la Banque Populaire de Laayoune et des membres de son Conseil de Surveillance ainsi que de plusieurs élus.

La nouvelle succursale de la Banque Populaire à Dakhla s’inscrit dans le droit fil de l’engagement historique du groupe BCP en faveur d’une plus grande proximité avec ses clients et un meilleur accompagnement dans la réalisation de leurs projets, à travers la densification de son réseau qui s’étend sur l’ensemble des régions du Royaume. Elle s’inscrit également dans le sillage de la démarche de décentralisation et de déconcentration dans laquelle le Maroc s’est résolument engagé.

Cette inauguration porte à 55 le nombre de succursales de la Banque Populaire, qui couvrent ainsi toutes les régions du pays. Pour rappel, le Groupe enregistre déjà une forte présence dans les provinces du sud, à travers ses filiales (Attawfiq Microfinance, M2T, Chaabi LLD, Maroc Leasing) et la Banque Populaire de Laayoune, qui gère un réseau de 29 agences bancaires, dont 9 à Dakhla.

En renforçant sa présence dans cette région stratégique du Maroc, le groupe BCP poursuit ses efforts pour apporter un soutien à l’économie nationale, en phase avec les développements que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab en termes d’infrastructures, de chantiers structurants et de relations internationales.

Le groupe BCP réaffirme ainsi son positionnement en tant qu’acteur majeur du développement économique du pays, et plus particulièrement des provinces du sud, tout en continuant à mobiliser ses équipes afin d’accompagner au mieux l’ensemble de ses segments de clientèle, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

